Yargıtay Başsavcılığı’ndan ‘emekli amiraller bildirisi’ talebi: Beraat onansın

Başsavcılık, yerel mahkemenin tüm sanıklar hakkında verdiği beraat kararının onanmasını talep etti. Dosyaya ilişkin son kararı Yargıtay 3. Ceza Dairesi verecek. Dava dosyasına göre, 4 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan emekli amiraller bildirisine ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 103 sanık hakkında “devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma” suçundan 12’şer yıl hapis talebiyle Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı.

Yapılan yargılama sonucunda mahkeme, 103 sanık hakkında suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle tüm sanıkların beraatına hükmetti. Beraat kararı istinafa taşındı. Kararın istinaf incelemesini yapan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi de başvuruların reddine karar verdi. Temyiz incelemesi için dosya Yargıtay’a gönderildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyaya ilişkin tebliğnamesini tamamladı. Tebliğnamede, temyiz istemlerinin yerinde esastan reddi ile hükmün onanması istendi. Kararı, Yargıtay 3. Ceza Dairesi verecek.