Yargıtay Başsavcılığı: Şebnem’in düşüşünü fizikçiler incelesin

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Hemşire Şebnem Köker (29), 7 Haziran 2021’de erkek arkadaşı Timuçun Bayhan ile İstanbul Kadıköy’de birlikte kaldığı otelin 3’üncü katından düşerek hayatını kaybetti. Şüpheli ölümle ilgili olarak Bayhan hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Bayhan savunmasında, Şebnem’in 4 Haziran günü İzmir’den geldiğini ve birlikte kaldıklarını, kendisinin evli olduğunu, bu durumu genç kadının bildiğini, 5 Haziran 2021 günü de Instagram hesabına baktığı ve başka erkeklerle yazıştığını görünce tartıştıklarını anlattı. 6 Haziran 2021 gecesi Şebnem’in yanındayken eşi arayınca eşine “Canım” diye hitap edince kıskançlık nedeniyle tekrar tartışmaya başladıklarını anlatan Bayhan, “Şebnem bana ‘Seni görmek istemiyorum içeriye git yat’ dedi. Sakin olmasını söyleyerek, uyumaya gittim. Şebnem, cam kenarında oturup sigara içti, ses duyunca camın açık olduğunu gördüm” iddiasında bulundu. Köker Ailesi’nin avukatı Nevraz Sığın, Şebnem’in itilip itilmediğini ortaya koyabilecek fizikçilerden oluşan bir bilirkişi heyetince rapor hazırlanması talebinde bulundu. Ancak mahkeme, bu talebi reddederken tanıkların dinlenmesini de kabul etmedi. Mahkeme sanığın beraatına karar verdi. İstinaf mahkemesi de beraat kararını onayladı. Köker Ailesi’nin temyiz incelemesi talebi üzerine dosya Yargıtay’a geldi.

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TIRNAK NASIL KIRILDI

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli ölüme ilişkin tebliğname hazırladı. Sanığa verilen beraat kararının bozulması istenilen tebliğnamede “Maktulün nasıl düştüğünün belirlenemediği, maktul ile sanık arasında olay öncesi tartışma yaşandığı, maktulün tırnağının kırıldığı savunmadan da anlaşılmakla, olayın aydınlatılmasına katkı sağlayabilecek tüm hususların araştırılıp değerlendirildikten sonra sanığın hukuki durumunun değerlendirilmesi gerektiği” belirtildi.

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O TANIKLARI DİNLEYİN

Başsavcılık, maktulün telefonunu bulan B.Y., otel sahibi olduğu belirtilen F.G.’nin tanık olarak dinlenmemesi, tanık İ.E.’nin maktulün düştüğü pencere kasasında parmak izinin çıkması konusunda beyanının alınması için tekrar dinlenilmemesi, maktul ve sanığın kaldığı otel odasına bez parçasıyla girdiği, temizleme yapmış olabileceği iddia edilen tanık İ.A.’nın bu iddiaya göre de beyanın alınmaması nedeniyle eksik inceleme yapıldığı belirtildi. Tebliğnamede, “fizikçi bilirkişinin de katılımı ile olay yerinde keşif yapılması” gerektiğinin altı çizildi. Tebliğname Yargıtay 1. Ceza Dairesine gönderildi. Dairenin, tebliğname doğrultusunda verilen beraat kararının bozulmasına hükmetmesi halinde yargılama yeniden yapılacak.