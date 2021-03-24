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ANKARA
Haber Giriş: 24.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Yargıtay Başsavcılığı ‘örgüt propagandası’ için bozma istedi

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Yargıtay Başsavcılığı ‘örgüt propagandası’ için bozma istedi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle açılan ve yaklaşık 10 yıl hapse mahkûm edildiği davada, ‘silahlı terör örgütü propagandası yapma’ suçundan verilen cezanın bozulmasını istedi.

Başsavcılık, Kaftancıoğlu’na, ‘Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama’, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’ ve ‘kamu görevlisine alenen hakaret’ suçlarına verilen cezaların ise onanmasını istedi.

Tebliğnamede, “Cumhurbaşkanı’na alenen hakaret” suçundan Kaftancıoğlu’nun 2014’teki bir paylaşımı dışındaki sosyal medya paylaşımlarının, hakaret suçu bakımından yasal unsurları oluşturmadığı gözetilmeden, zincirleme suç hükümlerinin uygulanmasına karar verilerek fazla ceza verildiği kaydedildi. Tebliğname Yargıtay 16. Ceza Dairesi’ne gönderildi.

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