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Yargıtay başkanlık seçimi 14. tura kaldı

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#Yargıtay#Seçim#Ankara
Yargıtay başkanlık seçimi 14. tura kaldı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2024 13:04

Yargıtay'da yapılmaya başlanan başkanlık seçimlerinin 13'ünci turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı. Seçim yarın gerçekleştirilecek 14. tur ile devam edecek.

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Mehmet Akarca, Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilmiş, 4 yıllık görev süresi 24 Mart itibarıyla dolmuştu. Bu çerçevede Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay'da pazartesi günü sandık kuruldu ve Yargıtay üyeleri sandık başına gitti.

Seçimin 12 turunda da hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması üzerine bugün, Akarca, Kerkez ve Şentürk’ün katıldığı 13'üncü tur oylaması yapıldı.

Oylama sonucu Mehmet Akarca 103, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 104, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 113 oy aldı. Seçime katılım 332 olarak kayıtlara geçerken boş oy kullanılmadı. 12 oy ise geçersiz sayıldı.

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#Yargıtay#Seçim#Ankara

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