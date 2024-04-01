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Yargıtay Başkanlığı seçimi 12. tura kaldı

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#Yargıtay#Yargıtay Başkanlığı#Yargıtay Seçim
Yargıtay Başkanlığı seçimi 12. tura kaldı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 01, 2024 11:54

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan ve 5 adayla girilen ilk seçim ve 3 adayla girilen ikinci seçimden sonuç çıkmayınca bugün tekrar başvuru yapan 3 adayla yeni seçim yapıldı. Seçimlerin 11'inci turunda salt çoğunluk sağlanamazken, yarın 12'nci tur oylaması yapılacak.

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Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresi geçen hafta doldu. Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için geçen hafta Yargıtay'da sandık kuruldu ve Yargıtay üyeleri sandık başına gitti. Hafta boyunca 2 seçim kapsamında gerçekleşen 10 oylamada, adayların hiçbiri 348 olan Yargıtay üye sayısının salt çoğunluğu olan 175 oyu alamadı. Bunun üzerine 3'üncü kez adaylık başvurusu alınarak, seçim tekrarlandı. İlk seçimde 5 aday yer alırken, bugün tekrarlanan seçimin 11'inci turuna en çok oyları alan Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 3'üncü Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez ve 3'üncü Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk başvurdu.

320 üyenin katılımıyla gerçekleşen 11'inci tur oylamasında, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca 85, 3'üncü Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 102, 3'üncü Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 117 oy aldı. Ayrıca 4 oy boş kullanıldı ve 12 oy geçersiz sayıldı. Başkanlık seçimlerinin 12'nci ve 13'üncü tur oylaması yarın, 14 ve 15'inci tur oylaması ise 3 Nisan Çarşamba günü yapılacak. Adaylar, başkanlık için gereken 175 oyu alana kadar seçimler tekrarlanacak.

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#Yargıtay#Yargıtay Başkanlığı#Yargıtay Seçim

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