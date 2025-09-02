Yargıtay Başkanı’ndan adli yıl mesajları: İnfaz rejimi yeniden düzenlenmeli

Haberin Devamı

YARGITAY’daki Adli Yıl Açılış törenine Çin’de resmi ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katıldı. Törende Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve yargı mensuplarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve davetliler de yer aldı. Kerkez, adli yıl açılış konuşmasında özetle şunları söyledi.

“Çok sayıda dava açılmasının ve yargılama süresinin uzun olmasının sebeplerinin iyi tahlil edilerek çözümlerin tespit edilmesi ve ihtiyaç halinde mevzuat değişiklikleriyle bu çözümlerin hayata geçirilmesi gerekir.

CEZASIZLIK ALGISI

Toplumsal adaleti yaralayan en büyük hususlardan birisi de cezaların yetersizliği algısıdır. Bu konuda özellikle infaz rejimimizin toplumun beklentilerine uygun bir bakış açısıyla yeniden düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ülkemizde neredeyse cezanın miktarından ziyade bu cezanın yeteri kadar infaz edilmediği konusunda ciddi bir algı oluşmuştur.

Ayrıca, mağdurun uğradığı maddi ve manevi zararın tam olarak giderilmesi gerekir. Öncelikle mağdurun suç işlenmeden önceki haline döndürülmesi, bunun mümkün olmaması hallerinde ise, mağdurun yeterli tazminat hakkına kavuşması gerekir. Bu kapsamda manevi tazminatın zenginleşme aracı olmaması gerektiği konusundaki içtihadımızın ve uygulamamızın yeniden gözden geçirilmesi kanaatindeyim.

ETKİLİ İNFAZ SİSTEMİ DEVAM ETMELİ

Suçlu yüzünden kolunu, bacağını, gözünü kaybeden bir mağdurun alacağı tazminat miktarı belirlenirken, mağdurun zenginleşmesi meselesi değil, bir koldan, bir gözden ne kadar miktar paraya vazgeçilebileceği hesaplanmalıdır. Devletin maddi olarak zarara uğradığı suçlarda ise, suçlunun işlediği suçun cezasını tam olarak çekmesinin yanında verdiği zararı giderinceye kadar etkili bir infaz sisteminin devam etmesi gerekir.

YARGI KORKUSUZ HAREKET ETMELİ

Yargı hiçbir beklenti veya korku içinde olmadan, kamuoyunun ve sosyal medyanın baskısı ve etkisi altında kalmadan, tamamen ve sadece gerçekler ve deliller ışığında, vicdani kanaatine göre hareket etmelidir.”

DOSYA SAYIMIZ 300 BİN VE BU RAKAM KORKUNÇ

YARGITAY Başkanı bekleyen dosyalara dikkat çekti: “Geçen yıldan bugüne Yargıtay’daki dosya sayımız 420 binlerden 300 binlere düşmüştür. Bir yüksek mahkeme için 300 bin dosya sayısı da aslında korkunç bir rakamdır. Sonuçta çalışma gününe tekabül eden dosya sayısı izahtan varestedir. Yargıtay olarak dosyaların bekleme sürelerini en az seviyeye indirme gayretimiz devam etmektedir. Yargıtay’ımızda önceki adli yıl açılışından bu yana 313 bin dosya karara bağlanmıştır.”

CEVDET YILMAZ’DAN YENİ ANAYASA MESAJI

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, adli yıl açılış töreni konuşmasında, milletin beklentisinin demokratik ve sivil bir anayasa olduğunu vurgulayarak, aile hukukunda arabuluculuk müessesesinin bu yıl hayata geçirilmesinin hedeflendiğini söyledi. Yılmaz’ın konuşması özetle şöyle:

AİLE ARABULUCULUĞU GELİYOR

“Bildiğiniz üzere 2025 yılını aile yılı olarak ilan ettik. Bu vesileyle Strateji Belgesi’yle milletimize taahhüt ettiğimiz aile hukukunda arabuluculuk müessesesini aile yılında hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Kadına yönelik şiddete sıfır tolerans ilkesinden taviz vermeyecek ve bu alandaki çalışmaları kesintisiz sürdüreceğiz. Yaşlı ve engellilerin adalete erişimlerini kolaylaştıracağız.

Aziz milletimizin bizden beklentisi darbe etkisinden arındırılmış demokratik ve sivil bir anayasadır. Bu beklentiyi milli iradenin tecelligâhı olan Gazi Meclisimizde tüm partilerin katkısıyla karşılamayı temenni ediyoruz. Ülkemizin demokrasi birikimi buna imkân sağlayacak olgunluktadır.

YARGI KARARLARINA ELEŞTİRİ

Demokratik bir ortamda yargı kararları elbette ki eleştiriye açıktır. Bir mahkemenin verdiği kararla ilgili olarak çok katmanlı adalet sistemi içinde hak arama ve itiraz imkânları bulunmaktadır. Ancak, hiçbir kişi ve kurumun yargı mensuplarına hakaret etme, adalet kurumuna duyulan güveni zedeleme ve bağımsız/tarafsız yargıyı etki altına alma hakkı yoktur.”