Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca Hürriyet’e konuştu: Yargıtay 2023’te yapay zekaya geçiyor

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Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay İçtihat Merkezi’ni Hürriyet okurlarına anlattı. Hürriyet Ankara Ekibi’ni kabul eden Akarca, bir yıldan fazla bir süredir çalışmaları devam eden proje kapsamında, 8 binden fazla kavrama ilişkin Yargıtay kararlarının sisteme yüklendiğini belirterek, “Yapay zekâ ile çalışacak sistem, içtihatların doğru ve etkin şekilde yaygınlaştırılmasını kolaylaştırarak, Yargıtay’ın içtihat birliğini sağlama görevini yerine getirmesine de katkı sağlayacak” dedi. Akarca, şu değerlendirmeleri yaptı:

“Yargıtay Başkanlığı ile Avrupa Konseyi tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği ile Avrupa Konseyi tarafından finanse edilen ‘Yargıtay’ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi’ projesi kapsamında Yargıtay İçtihat Merkezi sistemi geliştiriliyor.

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Başkan Mehmet Akarca Ankara Temsilcisi Hande Fırat’la.

HATALI BAŞVURUYA ÖNLEM

Sistemin amacı ilk derece mahkemeleri, bölge adliye mahkemeleri, avukatlar ve vatandaşlara yol gösterici mahiyette Yargıtay’ın emsal nitelikteki kararlarına erişim imkânı sağlanması. Bu itibarla emsal kararlara anahtar kelimeler, kanun değişikliği, tarih, önem düzeyi gibi arama kriterleri üzerinden erişilebilecek. Emsal kararlara erişim yoluyla yargı sistemi içindeki içtihat tutarlılığının sağlanmasının yanı sıra vatandaşın ve avukatların mahkemelere hatalı başvurusunun önüne geçilmesi hedefleniyor.

ERİŞİM KOLAYLAŞACAK

Yapay zekâya dayanan sistem sayesinde kullanıcıya ilgi alanındaki emsal kararlara erişim imkânı kolaylaştırılacak, kanuni değişikler sonrasında oluşan içtihat değişiklikleri duyurulabilecek, bir konuda ilk kez verilen kararlar yaygınlaştırılacak ve yüksek sayıdaki davaları etkileyebilecek hukuki sorunlar konusunda yargı mensuplarına yol gösterilecek. Mobil uygulama ile de erişilebilecek olan Yargıtay İçtihat Merkezi’nin haziran ayında hayata geçirilmesi planlanıyor.

KAZANMA OLASILIĞI

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Bu sistem oturursa ilgili vatandaş ya da avukat hukuk davalarında, bu verileri ve delilleri değerlendirmek suretiyle davayı kazanma olasılığını görerek, dava açacak ya da açmayacak. Lüzumsuz yargılama masrafı yapılmayacak, yargı, vatandaşlarımız zaman kaybetmeyecek.Tabii ki sonuçta kararı verecek olan hâkimler, hepimizin istifade etmesi gerekiyor.

KARAR YAZIM REHBERİ

564 sayfalık Yargıtay Gerekçeli Karar Yazım Rehberi de baskı aşamasında. 2023 yılının başında uygulamaya konulacak. Halen eğitim programları ve UYAP altyapısına ilişkin çalışmalar devam ediyor.”