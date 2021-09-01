Yargıtay Başkanı Karaca yeni anayasa açıklaması

Yargıtay Başkanı Karaca'nın konuşmasından satır başları şöyle;

Yeni bir anayasa hazırlanması, iktidar ve muhalefet partilerinin gündemine yeniden girmiştir. Biz de bu arayışı destekliyoruz.

(Yeni anayasa) Hukuk devleti ve yargı bağımsızlığı gibi konularda yüksek standartlar hedeflenmelidir.

(Sahte hesapların kullanımı) Bilinmelidir ki günlük hayatta suç teşkil eden her söz ve davranış sosyal medya ortamında da suçtur."

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