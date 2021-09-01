Yargıtay Başkanı Karaca yeni anayasa açıklaması
Yargıtay Başkanı Mehmet Karaca, Yargıtay'ın yeni hizmet binasının açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Karaca, yeni anayasanın hazırlanmasının iktidar ve muhalefet partilerinin yeniden gündemine girdiğini belirterek "Biz de bu anlayışı destekliyoruz. Hukuk devleti ve yargı bağımsızlığı gibi konularda yüksek standartlar hedeflenmelidir" dedi.
Yargıtay Başkanı Karaca'nın konuşmasından satır başları şöyle;
Yeni bir anayasa hazırlanması, iktidar ve muhalefet partilerinin gündemine yeniden girmiştir. Biz de bu arayışı destekliyoruz.
(Yeni anayasa) Hukuk devleti ve yargı bağımsızlığı gibi konularda yüksek standartlar hedeflenmelidir.
(Sahte hesapların kullanımı) Bilinmelidir ki günlük hayatta suç teşkil eden her söz ve davranış sosyal medya ortamında da suçtur."