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AA
Haber Giriş: 12.11.2020 - 19:21 | Son Güncelleme:

Yargıtay Başkanı Akarca ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin'den TBB Başkanı Feyzioğlu'na ziyaret

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Yargıtay Başkanı Akarca ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin'den TBB Başkanı Feyzioğlu'na ziyaret
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Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu'nu ziyaret etti.

TBB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette Yargıtay Başkanlığı Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım, TBB Genel Sekreteri Sabiha Tekin ve TBB Başkan Yardımcısı Ünsal Toker de yer aldı.

Ziyaret sırasında Akarca, Feyzioğlu'na ebruli desenli pano ve Yargıtay Başkanlığı yazılı bir tabak hediye etti.

Yargıtay Başsavcısı Şahin de Feyzioğlu'na çini desenli bir pano ve kolonya takdim etti.

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