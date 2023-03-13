Yargıtay Başkanı Akarca, hakim ve savcı adaylarına yönelik seminere katıldı

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Yargıtay Başkanı Akarca, 13 Mart-13 Mayıs tarihleri arasında, mesleki bilgi ve kapasitelerinin artırılması amacıyla Yargıtay Başkanlığı'nda görevlendirilen hakim ve cumhuriyet savcısı adaylarına yönelik Yargıtay Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen bilgilendirme seminerine katıldı.

Yargıtayın tarihçesi, yönetimi, işleyişi, misyonu ve vizyonu, yargı etiği, şeffaflık ve adli kalite konularında bilgilendirme yapılan seminerde, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım da yer aldı. (DHA)