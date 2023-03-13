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Yargıtay Başkanı Akarca, hakim ve savcı adaylarına yönelik seminere katıldı

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#ANKARA#HUKUK#KANUN
Yargıtay Başkanı Akarca, hakim ve savcı adaylarına yönelik seminere katıldı
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2023 17:19

YARGITAY Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay'da görevlendirilen 26'ncı dönem adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adaylarına yönelik düzenlenen bilgilendirme seminerine katıldı.

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Yargıtay Başkanı Akarca, 13 Mart-13 Mayıs tarihleri arasında, mesleki bilgi ve kapasitelerinin artırılması amacıyla Yargıtay Başkanlığı'nda görevlendirilen hakim ve cumhuriyet savcısı adaylarına yönelik Yargıtay Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen bilgilendirme seminerine katıldı.

Yargıtayın tarihçesi, yönetimi, işleyişi, misyonu ve vizyonu, yargı etiği, şeffaflık ve adli kalite konularında bilgilendirme yapılan seminerde, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım da yer aldı. (DHA)

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#ANKARA#HUKUK#KANUN

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