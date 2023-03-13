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Yargıtay Başkanı Akarca, Azerbaycan Barolar Birliği Başkanı Bağırov'u kabul etti

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#Mehmet Akarca#Yargıtay#Azerbaycan
Yargıtay Başkanı Akarca, Azerbaycan Barolar Birliği Başkanı Bağırovu kabul etti
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2023 19:23

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Azerbaycan Cumhuriyeti Barolar Birliği Başkanı Anar Bağırov ve beraberindeki heyeti kabul etti.

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Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 13-14 Mart tarihlerinde ülkemize ziyaret gerçekleştiren Azerbaycan Cumhuriyeti Barolar Birliği Başkanı Anar Bağırov ve beraberindeki heyeti kabul etti. Ziyaretin Türkiye ile Azerbaycan arasındaki hukuki işbirliğini güçlendireceğini vurgulayan Akarca; iki kardeş ülke arasında ticari, kültürel ve siyasi alanda da samimi ilişkilerin var olduğunu ve kendilerini Yargıtay'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Yargıtay Başkanlar Kurulu Salonu'nda gerçekleştirilen kabulde; Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ile Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu üyeleri de yer aldı.

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#Mehmet Akarca#Yargıtay#Azerbaycan

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