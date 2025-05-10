Yargıtay 450 bin TL’yi çok buldu: Amirale ‘pardon’ tazminatı

Haberin Devamı

Dava dosyasına göre, emekli Koramiral Ahmet Feyyaz Öğütcü Balyoz kumpası davası kapsamında 1265 gün, yani yaklaşık 3.5 yıl cezaevinde kaldıktan sonra serbest kaldı. Beraat kararının kesinleşmesinin ardından Öğütcü, 2015 yılında dava açtı ve 1 milyon 500 bin TL manevi tazminat talebinde bulundu. Tazminat davasına bakan İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi Öğütcü’nün maddi tazminat talebini reddederken, 450 bin TL manevi tazminatın davalı Maliye Hazinesi’nden alınarak kendisine verilmesine hükmetti. Kararın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, hükmedilen miktarın ‘fazla olduğu’ gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını bozdu. Bozma sonrasında dava dosyası tekrar yerel mahkemeye gitti.

MAHKEME DİRENDİ

Ancak mahkeme, ilk kararında direndi. Direnme kararı nedeniyle dava dosyası Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun gündemine geldi. Kurul da 8 Ocak tarihinde, “1950 doğumlu, evli, bir çocuklu, tutuklandığı tarihte Türk Silahlı Kuvvetleri’nden emekli olan ve Türkiye Cumhuriyeti icra vekilleri heyetini cebren iskat veya vazife görmekten cebren menetmeye teşebbüs suçundan 1265 gün tutuklu kaldıktan sonra bu suçtan beraat eden davacının, sosyal ve ekonomik durumu, toplumsal konumu ve ceza infaz kurumunda kaldığı süre, müsnet suçun niteliği, tutuklamanın davacı üzerinde bıraktığı olumsuz etkiler ve haksız tutukluluğun gerçekleştiği tarihteki paranın satın alma gücü göz önüne alındığında, davacı lehine hükmolunan 450.000 TL manevi tazminatın fazla olduğu” gerekçesiyle direnme kararını bozdu.