Yargıtay 2'nci Ceza Dairesi Başkanlığı'na Haydar Sami Kuzu yeniden seçildi

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Yargıtay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Yargıtay 2'nci Ceza Dairesi Başkanlığı için Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nca seçim yapıldı. 4 yıllık görev süresinin ardından gerçekleştirilen başkanlık seçiminde Haydar Sami Kuzu, yeniden Yargıtay 2'nci Ceza Dairesi Başkanlığı'na seçildi.

Afyonkarahisar İmam Hatip Lisesi'ni bitiren Haydar Sami Kuzu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1981'de mezun olduktan sonra askerliğini asteğmen olarak yaptı. Konya hakim adayı olarak mesleğe başlayan Kuzu, Niğde Cumhuriyet Savcı Yardımcılığı, Iğdır Aralık, Yozgat Akdağmadeni, Kastamonu Tosya, Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi ve Ankara Cumhuriyet Savcılığı ile Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nde (UHDİGM) çeşitli görevlerde bulundu.