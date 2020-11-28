MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri‘Yargının gülen yüzü’ virüse yenildi
GeriGündem ‘Yargının gülen yüzü’ virüse yenildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Burcu PURTUL UÇAR / İSTANBUL
Haber Giriş: 28.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

‘Yargının gülen yüzü’ virüse yenildi

Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
‘Yargının gülen yüzü’ virüse yenildi
Abone Olgoogle-news

Yargı camiasının güler yüzlü savcısı, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcı Vekili Zülkarneyn Kısık, 61 yaşında koronavirüse yenik düştü.

Salgının başından beri işlerini aksatmadan yürütmeye çalışırken virüse yakalanan ve 3 hafta önce belirtiler üzerine kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan Kısık, önceki gün hayatını kaybetti.

TORUNUNU GÖREMEDİ

Kısık’ın ölümü yargı camiasını yasa boğdu. Ordu Kumrulu olan Zülkarneyn Kısık, evli ve iki çocuk babasıydı. Geçen hafta ilk kez torun sahibi oldu. Ancak yakalandığı koronavirüs hastalığı nedeniyle yaklaşık 3 haftadır Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde entübe olarak tedavi altında olduğu için torununu hiç göremeden hayatını kaybetti. Zülkarneyn Kısık sırasıyla Sivas Kangal, Bingöl Karlıova, Ordu Perşembe ve Ünye Cumhuriyet savcılığı görevlerinde bulunduktan sonra Zonguldak Ereğli Başsavcılığı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği ve en son Büyükçekmece Başsavcı Vekilliği görevinde bulundu.

False
Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle