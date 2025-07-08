Ayşe Barım davasında yargılama Adli Tıp’la başladı

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GEZİ Parkı eylemleri soruşturması kapsamında, ‘hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme’ iddiasıyla tutuklanan ID İletişimin sahibi menajer Ayşe Barım, İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hâkim karşısında çıktı. Barım salona girdiğinde izleyiciler “Hoş geldin Ayşe” diyerek alkışladı. Ayşe Barım da salondakilere öpücük gönderdi. Ayşe Barım’ın oldukça zayıfladığı ve yorgun olduğu görüldü.

İddiaların asılsız olduğunu belirten Ayşe Barım, yaptığı savunmasında özetle şunları söyledi: “Bir anda sosyal medyada karalama kampanyası başlatıldı hakkımda. Avukatıma talimat verdim şikâyetçi olması için ancak o kişilerin hiçbir şekilde kimliği bulunamadı. 12 yıl önceydi Gezi Parkı, soruşturmalar yapıldı, davalar görüldü. Bu soruşturma ve davalarda ne şüpheli ne tanık olarak adım dahi geçmedi. Bu suçlamayı anlayamıyorum, çok ağır bir suçlama bu. Telefonda görüştüm diye onları organize etmiş gibi gösterilemem, bu kasıttır. İşimi iyi yapan ve mesleğimde oyuncusunu yalnız bırakmayan, her gün arayan bir menajer olarak tanınıyorum. Bundan dolayı bu suçlamayı asla kabul edemem. Hiçbir oyuncuyu Gezi Parkı’na yönlendirmedim. Onlar orada olduğu için oraya gittim. Tıpkı 15 Temmuz Demokrasi Mitingi’ne gittiğimiz gibi.

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Duruşmayı, Barım’a destek için gelen oyuncular Bergüzar Korel, Halit Ergenç, Merve Dizdar, Hande Erçel, Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Birce Akalay, Hakan Kurtaş, Zerrin Tekindor, Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger, Miray Daner, İbrahim Selim, Ceyda Düvenci de izledi.

‘ADALETE SIĞINIYORUM’

Oyuncularım oraya gitmek istedi ben de onlara eşlik ettim. Hiçbir şeye teşebbüs etmedim, yardım etmedim. Onurum, itibarım, ülke sevgimin ayaklar altına alınmasına isyan ediyorum. Lehimde olan hiçbir delil iddianameye alınmamış. Olanlar da çarpıtılmış. 162 gündür tutuklu yargılanıyorum, çok ağır bir kalp hastalığım var, beyin anevrizmam var. 2 kere devlet hastanesinde muayeneden geçtim. Kalbimde 6 tane ayrı hastalık teşhis edildi. Son derece sağlıksız koşullarda mücadele veriyorum. Haksız ve hukuksuz olarak yargılandığımı düşünüyorum. Yaşam hakkımı geri istiyorum. Yaşam hakkım onurum elimden alındı. Sizin adaletinize sığınıyorum. İzninizle insanca sağlıklı bir şekilde yaşamak istiyorum.”

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Ayşe Barım bu ifadelerinin ardından gözyaşlarına boğuldu. Salondaki çoğu izleyici de Ayşe Barım ağlayınca gözyaşlarını tutamadı. Ayşe Barım’ın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, sağlık sorunları nedeniyle Barım’ın cezaevinde kalıp kalamayacağına yönelik rapor alınması için Adli Tıp’tan rapor istendi. Duruşma 1 Ekim 2025’e ertelendi. Mahkeme’nin Ayşe Barım hakkında tutukluluk devam kararı vermesi üzerine Hande Erçel, Miray Daner, Birce Akalay gözyaşlarını tutamadı.

30 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Menajer Ayşe Barım hakkında, 2013’te gerçekleşen Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu ve şirketine bağlı sanatçıları eylemlere yönlendirdiği iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Barım hakkında, ‘Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme’ iddiasıyla 22.5 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenmişti.