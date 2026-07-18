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Yargılama 10 Eylül’de başlıyor

Güncelleme Tarihi:

#Mehmet Akif Ersoy#İstanbul#Uyuşturucu
Yargılama 10 Eylül’de başlıyor
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2026 07:00

Habertürk TV eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile 7 sanık hakkında, ‘nitelikli cinsel saldırı’ ve ‘suç örgütü kurma’ suçlamalarıyla ikinci kez hazırlanan iddianamenin kabul edilmesinin ardından davada ilk duruşma tarihi belli oldu.

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Ersoy ve 7 sanık, 10 Eylül’de İstanbul 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hâkim karşısına çıkacak. Ersoy’un avukatı tarafların özel hayatının gizliliğinin korunmasının zorunlu olduğunu belirterek duruşmanın basına kapalı yapılmasını talep etti.

Mahkemenin talebi kabul etmesi halinde duruşmalar basına ve izleyicilere kapalı olarak gerçekleştirilecek. Talep henüz değerlendirilmedi. Mehmet Akif Ersoy’un ‘suç örgütü kurma ve yönetme’, 11 kez ‘nitelikli cinsel saldırı’, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ ile ‘uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma’ suçlarından 11 yıl 3 aydan 286 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

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#Mehmet Akif Ersoy#İstanbul#Uyuşturucu

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