Yargıda süreler durdu mu? Adli yargıda süreler hakkında önemli detaylar

Yargıda sürelerin durdurulduğuna dair herhangi bir detaya yer verilmedi. Geçtiğimiz yıl sokağa çıkma yasaklarının uygulanmasıyla birlikte Adalet Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden sürelerin durduğuna dair duyuruya yer verilmişti. Ancak bu duyuru, Resmi Gazete üzerinden yapılan açıklamanın ardından gerçekleşmişti. Bu yıl adli yargıda sürelerin durmasına yönelik herhangi bir açıklama yapılmazken HSK'dan kısıtlama sürecine dair bazı açıklamalar yapıldı. Açıklama şu şekilde;

Bilim Kurulunun tavsiyeleri, Cumhurbaşkanlığı Kabinesince alınan tam kapanma tedbirlerine ilişkin karar ve Covid-19 salgınının önlenmesine yönelik sosyal, idari ve adli tedbirlere ilişkin genel kapsam göz önünde bulundurulduğunda; bir kısım yargılama faaliyetlerine katılımda ortaya çıkabilecek mağduriyetleri de önleme amacıyla, aşağıda sayılan hususların mahkemeler ve Cumhuriyet başsavcılıklarınca değerlendirilmesi, “tam kapanma” önlemleri doğrultusunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesinin uygun olacağı mülahaza edilmiştir.



Bu itibarla;



1)Tutuklu (duruşma açılıp açılmaması hâkim veya mahkeme heyetinin takdirinde olmak üzere) ve acil işler, dava zamanaşımı yakın olan soruşturma ve kovuşturma dosyaları, yürütmenin durdurulması istemleri ile ivedi sayılacak diğer iş ve işlemler haricindeki ilk derece adli ve idari yargı mercileri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinin, yargı yerlerinde icra edeceği duruşma, müzakere ve keşiflerin 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan, 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e

kadar ertelenmesi,



2)Duruşma, müzakere ve keşiflerin ertelenmesine yönelik işlemlerin evrak üzerinden ve duruşma açılmadan icra edilmesi, yeni duruşma günü ile keşif saatinin, masrafları gider avansından veyahut kamu bütçesinden karşılanmak ve her türlü iletişim vasıtalarından istifade edilmek suretiyle uyuşmazlığın taraflarına bildirilmesi,



3)Ceza Muhakemesi Kanununa göre tutukluluk değerlendirmesinin zorunlu olduğu durumlarda, tutuklu ve müdafinin SEGBİS uygulaması üzerinden dinlenilerek duruşmaların icrası,



4)Tutukluluğa itiraz, yürütmenin durdurulması kararlarına itiraz ve infaz hâkimliğine yapılan itirazlar ile müzakerelerin, öncelikle UYAP imkânları kullanılarak veya uygun görülmesi hâlinde sair iletişim vasıtalarından istifade edilmek suretiyle gerçekleştirilmesi,



5)Tam kapanma önlemleri kapsamında ertelenmesine karar verilen duruşma ve adli işlerin, uyuşmazlık konusu işin taraflarının zarar görmesini engelleyecek şekilde, mümkün mertebe sokağa çıkma kısıtlamasının bittiği tarihten sonraki iş günlerine bırakılması,



6)İhtiyati tedbir ve bu işleme yönelik itirazların salgının önlenmesine yönelik tedbirlere riayet edilmek suretiyle ele alınması gerektiği, Hususlarının mahkemelerimizce ve Cumhuriyet başsavcılıklarımızca değerlendirilmesine,



7)Erteleme süresince, yargıda hedef sürelere uyulamamasının terfi incelemesinde ve teftiş sırasında aleyhe değerlendirilmemesine,



8)Erteleme süresinin hâkim ve Cumhuriyet savcılarının terfilerinde aleyhe değerlendirilmemesine, 9)Erteleme süresince adli hizmetlerin tamamen durması gibi bir durumun söz konusu olmadığının, suç ve suçlulara ilişkin ihbar ile şikâyetlerin kanun önünde dava ve iddia hakkı çerçevesinde devam ettiğinin bilinmesine ve bu hususta gerekli hassasiyetin gösterilmesine,



10)İdari izin hususunda Genel Kurulumuzun 14.04.2021 tarihli ve 2021/592 sayılı kararının aynen uygulanmasına devam olunmasına, İdari izinli sayılanların baktığı mahkeme ve işler için komisyon başkanları ve Cumhuriyet başsavcıları tarafından nöbetçi hâkim ve Cumhuriyet savcısı belirlenmesine,



11)Erteleme süresince hâkim ve Cumhuriyet savcılarının uhdelerinde bulunan iş ve işlemleri mümkün olduğunca uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri kapsamında takip etmeleri, bu kapsamda dava dosyalarının incelenmesi, kararların süresi içerisinde yazılması ve diğer zorunlu adli hizmetlere ilişkin yükümlülüklerini imkân dâhilinde evden yerine getirmeleri gerektiğinin bilinmesine,



12)Salgının boyutu ve adliyelerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak komisyon başkanları ve Cumhuriyet başsavcılarının görev ve yetkileri kapsamında lazım gelen ilave tedbirleri, ilgili mevzuat ve kararlar çerçevesinde gecikmeden ifa etmelerine,



13)Keyfiyetin merkez ve mülhakat adliyelerinde görev yapan tüm hâkim ve Cumhuriyet savcılarına duyurulmasına,

Karar verilmiştir.

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