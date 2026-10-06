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Yargıda rüşvet soruşturması: Manisa Saruhanlı Cumhuriyet Savcısı tutuklandı

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#Manisa Saruhanlı#Cumhuriyet Savcısı#HSK
Yargıda rüşvet soruşturması: Manisa Saruhanlı Cumhuriyet Savcısı tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2026 09:21

İstanbul’daki bazı dava ve soruşturmalara maddi menfaat karşılığında müdahale edildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada, HSK kararıyla açığa alınan ve hakkında soruşturma izni verilen Manisa Saruhanlı Cumhuriyet Savcısı B.G., ‘rüşvete aracılık’ ve ‘örgüte bilerek yardım etme’ suçlarından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca ‘rüşvet almak’, ‘rüşvet vermek’, ‘rüşvete aracılık etmek’ ile ‘suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak’ suçlarından yürütülen soruşturmada, daha önce İstanbul’da görev yapan Manisa Saruhanlı Cumhuriyet Savcısı B.G., HSK kararıyla açığa alınarak hakkında soruşturma izni verilmişti.

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B.G.’nin, 2022 yılında Beşiktaş Belediyesi yöneticilerine yönelik yürütülen rüşvet ve irtikap soruşturmasında tutuklanan Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Avni Sipahi’ye, menfaat karşılığında soruşturmaya ilişkin önceden bilgi verdiği de dosyadaki iddialar arasında yer aldı. Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen savcı B.G., ‘rüşvete aracılık’ ve ‘örgüte bilerek yardım etme’ suçlarından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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#Manisa Saruhanlı#Cumhuriyet Savcısı#HSK

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