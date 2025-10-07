×
Yargıda rüşvet operasyonu: 22 kişi gözaltında

#Yargı#Rüşvet#Operasyon
Çorum'un Sungurlu Adliyesinde rüşvet alarak hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin ilam dosyalarını erteleme veya usule aykırı şekilde kapattıkları iddiasıyla 22 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca, Sungurlu Adliyesi İlamat ve İnfaz Bürosu bünyesinde çalışan bazı kamu görevlilerinin, kesinleşmiş ilama bağlı hapis cezasına hükmedilen kişiler lehine yasal koşulları oluşmadığı halde maddi menfaat temin ederek erteleme ya da ilam dosyasının usule aykırı olarak kapattıkları iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, maddi menfaatin temin edildiği anda bir kamu görevlisi suçüstü yakalandı.

Operasyon kapsamında ayrıca, aralarında Sungurlu Adliyesi Yazı İşleri Müdürü A.A'nın da bulunduğu 22 şüpheli "zimmet", "rüşvet", "ikna suretiyle irtikap", "kamu kurum ve kuruluşlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarını işledikleri iddiasıyla gözaltına alındı.

Şüpheliler işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

 

