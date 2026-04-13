Yargıda lekelenmeme filtresi... 1.4 milyon dosya ayıklandı

Oya ARMUTÇU
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2026 07:00

ADALET Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Adalet İstatistikleri 2025” kitabı yayımlandı. İstatistiklerde, dosya yüküne rağmen yargılama sürelerindeki düşüş dikkat çekti. En dikkat çekici başlık ise lekelenmeme hakkı kapsamında yapılan “erken ayıklama” oldu.

İstatistiklere göre Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 158. Maddesi kapsamında uygulanan lekelenmeme hakkı çerçevesinde, 31 Aralık 2025’e kadar Cumhuriyet başsavcılıklarına gelen ihbar dosyalarının 1 milyon 443 bin 259’unda “soruşturmaya yer olmadığına dair karar” verildi. Bu sayede çok sayıda dosya daha soruşturma aşamasına geçmeden kapatıldı, vatandaşların gereksiz yere yıpranmasının önüne geçildi.

DOSYA SAYISI DÜŞTÜ

Adli yargı ilk derece mahkemelerinde hâkim başına düşen yıllık dosya sayısı 2016’da 506 iken, 2025’te yüzde 10.3 azalarak 454’e geriledi. Bu düşüş, her dosyaya daha fazla zaman ayrılmasını ve yargılamanın daha sağlıklı yürütülmesini sağladı. İstatistiklere göre yargı süreçlerinde de hızlanma var. İhbar dosyalarında ortalama süre 58 günden 51 güne düştü. Cumhuriyet başsavcılıklarında bir dosyanın ortalama görülme süresi 431 günden 393 güne indi. Son 5 yılın verilerine göre bazı dosyalar ortalama 156 günde sonuçlandırıldı.  

