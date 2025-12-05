Yargıda IBAN operasyonu... Yüz binlerce dosya ‘uzlaşmaya’ alınıyor

Haberin Devamı

11’inci Yargı Paketi’nde yer alan Adli Yargı Kuruluş Yasası değişikliği komisyondan geçti. Türk Ceza Kanunu’nda nitelikli dolandırıcılığı düzenleyen 158’inci maddedeki suçların yargılamasını ağır cezadan alıp asliye ceza mahkemelerine geçecek. Böylece bu dosyalar ‘uzlaşma’ kapsamına girecek. Davalar da heyet halinde çalışan ağır ceza mahkemeleri yerine tek hakimli mahkemelerde karara bağlanacak. Bu değişiklikten önce ağır ceza mahkemelerinde görülmeye başlanan davalarda ‘görevsizlik veya bozma’ kararı verilemeyecek. Mevcut davalara kesin hükümle sonuçlanıncaya kadar devam edilecek.

SAHAYI YAKAN BİR KONU

Komisyona bilgi veren Adalet Bakan Yardımcısı Niyazi Acar, bilişim sistemiyle dolandırıcılık kapsamında mevcut kamu davası sayısının 291 bin 379 olduğunu açıkladı. “Gerçekten sahayı yakan bir konu. Şu anda sistemi ciddi sıkıntıya sokuyor” diyen Acar, şunları söyledi: “15 adliyedeki meslektaşlarımızla toplantılar yaptık ve sahanın dolandırıcılık bakımından gerçekten yandığını tespit ettik. Gençlerimizi dolandırıcılık suçuyla baş başa bırakarak yargılamak problem aslında. Hesabını kullandıran hileyi biliyorsa Yargıtayımız ve istinaflarımız yüzde 100 dolandırıcılıktan cezalandırıyor, hileyi bilmiyor da menfaat temin ediyorsa özel durumuna bakıyor; somut dosya adaletini sağlamaya çalışıyor. Hiçbir menfaat elde etmemişse zaten beraate gidiyor.”

ZEKÂ DEĞİL GAFLET MESELESİ

Prof. Dr. Olgun Değirmenci de şu değerlendirmeyi yaptı: “Burada mağdur olup olmama bir yetenek, zekâ veya statü meselesi değil anlık bir gafletin meselesi. Müşterek fail olabilmeniz için iştirak iradenizin bir eyleme katılması lazım ve bunun hileli hareketlerden önce gerçekleşmiş olması gerek. Eğer hileli hareketlerden önce gerçekleşir ve hesabınızı bu iş için tahsis ederseniz dolandırıcılık suçu söz konusu olabilir. Hileli hareketten sonra bir suç gelirinin kendi hesabınıza aktarılacağını bilerek hesabınızı verirseniz TCK 165 olur; suç eşyasının satın alınması. Orada suç tipi değişir artık. Ama birine hesabınızı kullandırdınız, velev ki hukuka aykırı bir amacı olduğunu tahmin ediyorsunuz, hiçbir suç tipi olmaz burada.”