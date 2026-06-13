Yargıda hız dönemi

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Yeni düzenlemeye göre mahkemeler ancak zorunlu ve istisnai hallerde, gerekçesini açıkça göstermek şartıyla iki duruşma arasında 3 aydan daha ileri bir tarih verebilecek. Böylece delillerin değerlendirilmesi ve karar süreçlerinin de hız kazanması bekleniyor.

Hâlihazırda uygulanan e-duruşma sisteminin kapsamı genişletilecek. Ön inceleme duruşmaları da ses ve görüntü aktarımı yoluyla yapılabilecek. Yargılamaları yıllarca uzatabilen görev ve yetki uyuşmazlıklarına ilişkin de yeni bir sistem getiriliyor. Bölge adliye mahkemelerinin ilk derece mahkemesi sıfatıyla verdiği kararlar hariç olmak üzere, Yargıtay artık yalnızca görevsizlik veya yetkisizlik gerekçesiyle bozma kararı veremeyecek. Böylece dosyaların yıllar sonra usul eksikliği nedeniyle yeniden ilk derece mahkemelerine gönderilmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

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Düzenlemeyle vatandaşların davalarının daha kısa sürede sonuçlanması, duruşmalar arasında uzun bekleme sürelerinin ortadan kalkması ve mahkemeye erişimin kolaylaşması bekleniyor.