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Gündem
Turan YILMAZ / Gizem KARAKIŞ / ANKARA
Haber Giriş: 21.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Yargıda e-duruşma dönemi

Turan Yılmaz
Turan Yılmaz
tyilmaz@hurriyet.com.tr
Gizem KARAKIŞ
Gizem KARAKIŞ
gkarakis@hurriyet.com.tr
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Turan Yılmaz
Turan Yılmaz
tyilmaz@hurriyet.com.tr
Gizem KARAKIŞ
Gizem KARAKIŞ
gkarakis@hurriyet.com.tr
Yargıda e-duruşma dönemi
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AK Parti, 2. yargı paketi yasa teklifini dün Meclis Başkanlığı’na sundu. Paket, tüketici davaları da eklenerek uyuşmazlıkların kapsamını genişletiyor.

AK Parti kaynaklarına göre, yargılamaların sadeleştirilip etkinliğinin arttırılması kapsamında hazırlanan paket, ilk derece ve kanun yolu olmak üzere toplam 4.2 milyondan fazla dosyanın daha hızlı sonuçlanmasına katkı sağlayacak. 63 maddelik paketle getirilen bazı yenilikler şöyle:

Tüketici davaları da eklenerek arabuluculuğa tabi uyuşmazlıkların kapsamı genişletiliyor. Tüketicinin ödemesi gereken arabuluculuk ücreti, bakanlık bütçesinden karşılanacak ve iki saatlik ücret tutarını geçmeyecek.

Taraflar, tanıklar, bilirkişiler ve uzmanlar duruşmalara bulundukları yerden ses ve görüntü nakli yoluyla katılabilecek. Böylece yargıda “e-duruşma” dönemi başlamış olacak. Duruşma salonunda taraf vekili sıfatı bulunmayan avukatlar, düzeni bozmaları halinde salondan çıkarılabilecekler.

MHP’YE BİLGİLENDİRME

AK Parti önümüzdeki hafta muhalefetle görüşeceği düzenleme konusunda MHP’yi bilgilendirdi. Grup Başkanvekili Mehmet Muş ve bazı AK Partili Adalet Komisyonu üyeleriyle, MHP hukukçu kurmayları dün bir araya geldi. AK Partililerin taslağa ilişkin MHP’lileri bilgilendirip, önerilerini aldığı kaydedildi.

 

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Turan Yılmaz
Turan Yılmaz
tyilmaz@hurriyet.com.tr
Gizem KARAKIŞ
Gizem KARAKIŞ
gkarakis@hurriyet.com.tr
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