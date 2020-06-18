Yargıda 4726 tayin

İLK BAŞÖRTÜLÜ BAŞSAVCI

Kararname ile bir ilke imza atılarak, Nazilli Cumhuriyet Savcısı Tuba Ersöz, Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığı’na atandı. Ersöz, ilk başörtülü başsavcı oldu.

Adana, Bolu, Gaziantep, Tekirdağ, Mardin gibi illerin aralarında olduğu 18 ilin başsavcıları değişti. Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atandı. Adana’da Suriyeli genci öldüren polisi tutuklatarak dava açan Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu, Man Adası belgelerine ilişkin sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine tazminat ödemeye mahkum eden yerel mahkeme kararını bozan İstanbul İstinaf Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi’nin Başkanı Fatih Kılınçaslan, Bakırköy Hakimliği’ne atandı. Üye Feride Korkut da İstanbul Anadolu Hakimliğine atandı. Yargıçlar Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Fikri Talman ise İstanbul Anadolu Hakimliği’nden Van Hakimliği’ne atandı.

ANKARA’YA 4 YENİ VEKİL

İstanbul hakimiyken, isteği dışında Afyonkarahisar’a atanan Yargıçlar Sendikası üyesi Ali Haydar Yücesoy, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi üyeliğine atandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili (Terörden Sorumlu) Mustafa Başer, Yargıtay Savcılığı’na atandı. Adalet Bakanlığı bürokratları Alparslan Tufan, Bülent Kayaş ile Ankara Batı Başsavcıvekilleri Durdu Özer ve Mehmet Işık, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği’ne getirildi İstanbul savcıları Ercan Devrim, Orhan Aydın ve İbrahim Bozkurt, İstanbul’a yeni Başsavcı Vekilleri oldu.

DENİZ FENERİ SAVCISI BAM’A

İstanbul’daki 17 Aralık soruşturmasına takipsizlik kararı veren İstanbul Savcısı Ekrem Aydıner, İzmir Cumhuriyet Başsavcı vekilliğine atandı.

Almanya’daki Deniz Feneri Derneği ile iddiaları soruştururken görevden alınan ve hakkında dava açılan Ankara Cumhuriyet Savcısı Abdulvahap Yaren, Ankara BAM Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

FETÖ döneminde açılan 28 Şubat davasında emekli askerleri tahliye eden Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Tayyar Köksal, Yargıtay Savcılığı’na getirildi.

KOPYALATMAYAN HAKİM BURSA’YA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İBB veri tabanı kayıtlarının elektronik olarak kopyalanması talimatına “yürütmeyi durdurma” kararı veren İstanbul 4. İdare Mahkemesi Başkanı Kaplan Ülgü, Bursa İdare Mahkemesi Başkanlığı’na atandı. Kararname ile OHAL İnceleme Komisyonu kararlarına itirazları karara bağlamak üzere Ankara’da üç yeni idare mahkemesi daha kuruldu.

18 İLİN BAŞSAVCISI DEĞİŞTİ

Kararnameye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekilliği’ne, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı’na, Bandırma Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı’na, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’na, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’na, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na, Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı’na getirildi. Mardin Başsavcısı Ahmet Bektaş Bolu’ya, Tekirdağ Başsavcıvekili Soner Gül Tekirdağ’a, Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir Aksaray’a, Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay Siirt’e, Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak Bartın’a, Foça Cumhuriyet Başsavcısı Ümit Uslu Bingöl’e, Kemer Cumhuriyet Başsavcısı Veli Ecir Gümüşhane’ye, Çatalca Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al Şırnak’a, Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban Tokat’a, Zile Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan Bitlis’e, Birecik Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Emre Büyükyurt Artvin’e Cumhuriyet Başsavcısı oldu.