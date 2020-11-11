Yargı reformu için Bilim Kurulu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bakanlığı’nın 2021 bütçesi sunuş konuşmasında, yargı reformu üzerinde çalışıldığını söyledi. “Asıl olanın sistemin bir bütün olarak etraflıca ele alınması olduğunun farkındayız. Bu nedenle halihazırda soruşturma, kovuşturma ve infaz aşamalarını tek tek ele alıyor ve kapsamlı bir ceza adaleti reformu üzerinde çalışıyoruz” diyen Bakan Gül şu bilgileri verdi: “Şimdiye kadar yapılan değişikliklerin değerlendirilmesi ve ilave değişikliklerin belirlenip Meclis’e sunulması için Bilim Kurulu oluşturduk. Amacımız ceza adaleti sisteminde adil kararın makul sürede verilmesi hedefimize bizi bir adım daha yaklaştıracak değişiklikler yapmaktır. Adli sürecin mümkün olduğunca soruşturma aşamasında nihayete erdirilmesi önem taşımaktadır.

CEP TELEFONUNDAN TAKİP

(Karakolda imza) Sistem, yükümlülerin rızaları alınarak cep telefonları üzerinden uygulanacaktır. Halihazırda sistemi 10 ilde yaklaşık 1000 yükümlünün takibinde uygulamaya başlamış bulunmaktayız. Önümüzdeki aylarda da pilot uygulamalardan edindiğimiz tecrübeler doğrultusunda uygulamayı yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Bu denetimli serbestlik yükümlüsü vatandaşlarımız için zaman ve emek tasarrufunu beraberinde getirecektir.

YARGININ YEGANE İDEOLOJİSİ ADALET

Yargı hiçbir kişi, kurum veya merciden emir, talimat, tavsiye, telkin almaz. Hiç kimse ve Adalet Bakanlığı da dahil olmak üzere hiçbir kurum yargı yetkisini kullanan mahkemelere vekaleten konuşamaz. Yargının yegane ideolojisi adalettir. Yargı, ele geçirilecek bir mevzi değil, her türlü siyasi mülahazanın üstünde tutulması ve korunması gereken toplumun ortak değeridir.

355 CEZAEVİ KAPATILDI

Bugüne kadar 289 darbe davasından 279’unun ilk derece yargılaması sonuçlanmış ve 4 bin 154 sanığa hak ettikleri ceza verilmiştir. 15 Temmuz’dan bu yana ihraç edilen hâkim ve Cumhuriyet savcısı sayısı 3 bin 947’dir. 2002’den bu yana, standartlara uymayan 355 ceza infaz kurumu da kapatılmıştır.

CHP’Lİ ERKEK: TARAFSIZ OLMALI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, “Bugün adalette ciddi sorunlar, ekonomide ciddi buhranlar yaşıyorsak, iş, aş ve ekmek sorunlarımız büyüyorsa bunun temel sebebi, maalesef adalete olan güvenin temelden sarsılması ve demokratik hukuk devletinden uzaklaşmamız. Bağımsız ve tarafsız yargıyı mutlaka tesis etmek zorundayız” dedi.

YABANCI YATIRIMCIYA GÜVEN MESAJI

“Türkiye uluslararası düzeyde aranan evrensel yatırım hukuku standartlarının tümüne sahiptir” diyen Gül, yabancı yatırımcılara yönelik şu mesajları verdi:

“Yatırımları yeşerten ve bereketlendiren iklim, hukuk devletidir. Herkesin özel hayatı, ticari sırları, kişisel verileri, evrensel ilkelerle uyumlu, tam, eksiksiz, güçlü bir hukuki koruma altındadır. Bize göre hukuk devleti, demokratikleşme, insan hakları, hak arama hürriyeti, düşünce özgürlüğü, hukuki belirlilik, öngörülebilirlik, mülkiyet hakkı, adil yargılanma hakkı gibi haklar ile somut bir hal alır. Sağlıklı ve güçlü bir ekonominin olmazsa olmaz zemini, bu ilke ve haklardır. Türkiye Cumhuriyeti hukuk düzeni bir bütün olarak, en yüksek evrensel standartlarda; hukuk güvenliği ilkesini gerçekleştirmeye devam edecektir.

MEVZUAT GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Yerli ve yabancı yatırımcılara ve işletmelere yönelik bürokratik ve hukuki süreçlerde son yıllarda kaydedilen iyileşme daha da ileriye taşınacak, uluslararası standartlara ve iyi uygulama örneklerine göre ilgili mevzuat güncellenecektir. Sadece mevzuat düzenlemesiyle değil, hukuk kurallarını ekonomik hayatın bir teminatı, bir bekçisi olarak gören uygulamayla birlikte güven iklimi, yatırımcının en büyük güvencesi olacaktır.”