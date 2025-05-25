Yargı paketinde son rötuşlar

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AK Parti’nin bir süredir üzerinde çalıştığı ve mükerrer suçlardan dolayı cezaevinde bulunanların iyi halden şartlı salıverilmesine yönelik düzenlemeyi de içeren 10. Yargı Paketi üzerinde son rötuşlar yapılıyor.

PARTİLERE BRİFİNG

AK Parti üzerinde çalıştığı infaz paketiyle ilgili TBMM’de grubu bulunan partilerin yöneticilerini bilgilendirdi. TBMM Genel Kurulu devam ederken AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, partilerin grup başkanvekillerini Danışma Kurulu odasına davet etti. Güler, üzerinde çalıştıkları infaz paketine ilişkin grup başkanvekillerini bilgi verdi ve bayramdan önce infaz düzenlemesinin ve iki torba kanun teklifinin çıkarılması konusunda çalışmaların hızlandırılması için destek istedi. Görüşmede, grup başkanvekillerine herhangi bir taslak metin sunulmadı. Ancak çalışmaların nasıl ilerleyeceğine ilişkin müzakere yapıldı.

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AF YOK İZİN VAR

Taslak metinde Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen “örgüte üye olmamakla beraber örgüt adına suç işleme” suçuna ilişkin yapılacak düzenleme de yer aldı. Anayasa Mahkemesi, söz konusu maddeleri “örgüt adına suç işleyen kişinin örgüt üyelerine göre daha ağır cezalarla karşılaşmasına neden olabileceğine” vurgu yaparak iptal etmişti. Düzenleme ile ayrıca FETÖ ve PKK’dan içeride bulunan kaç mahkûmun söz konusu maddeden yararlanacağı konusunda bir etki analizi yapıldı. Bunların yanı sıra “mükerrer suçlar” düzenlemesinin de terör örgütlerinden mahkûm olanları hangi boyutta etkileyeceği de belirlendi. Böylelikle taslakta af olarak nitelendirilebilecek herhangi bir infaz düzenlemesi yer almamış olacak. 2020’de çıkarılan ve Temmuz 2023’e kadar uzatılan COVID izninden 31 Temmuz 2023’ten önce suç işlemiş, fakat cezasının infazı henüz kesinleşmemiş ve hapse girmemiş olduğu için yararlanamayan mahkûmlarla ilgili de bir düzenleme bulunuyor. Bu şartları sağlayan mahkûmlar tahliye edilecek.