Yargı paketinde ‘casusluk’ tartışması

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Komisyonda CHP ve DEM Partili üyeler, “etki ajanlığı” tanımlamasıyla geçmişte tartışılan hükümlerin teklifteki casusluk suçuyla benzerlik gösterdiğini savundu. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, casusluk suçunda yapılmak istenen değişikliği eleştirerek, “Bir tartışma var; düne kadar kimse ‘Abdullah Öcalan gelsin Meclis’te konuşsun’ diyemezdi. Bunu söyleyen bir başka ülkenin ajanı olmakla suçlanırdı. Bugün bambaşka bir iklim var. Dün suç diye tanımladığınız bir şeyi bugün devletin bekası diye tanımlarsanız o zaman yargı ne yapacak? Son derece karmaşık, sınırları belirsiz, her okuyanın kendine göre anlayacağı bir madde” dedi.