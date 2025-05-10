Yargı paketi AK Parti Grubu’nda: Af yok Covid izni var

Haberin Devamı

AK Parti’nin bir süredir üzerinde çalıştığı ve içerisinde mükerrer suçlardan dolayı cezaevinde bulunanların iyi halden şartlı salıverilmesine yönelik düzenlemeyi de içeren 10. Yargı Paketi’nin Beştepe’deki çalışmaları tamamlandı. Hürriyet’in edindiği bilgilere göre; AK Parti Grubu’na gönderilen taslak metinde yer alan düzenlemeden yaklaşık 40 ila 50 bin kişinin faydalanarak cezaevinden çıkarılacağı ifade edildi. Ayrıca, düzenleme kapsamına girenlerin yüzde 90’ının adi suçlardan dolayı cezaevinde olduğu aktarıldı.

FETÖ-PKK İÇİN ETKİ ANALİZİ

Taslak metinde Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen “örgüte üye olmamakla beraber örgüt adına suç işleme” suçuna ilişkin yapılacak düzenleme de yer aldı. Buna göre, FETÖ ve PKK’dan ne kadar mahkûmun söz konusu düzenlemeden yararlanacağı yapılacak etki analiziyle ortaya çıkarılacak. Bunların yanı sıra, “mükerrer suçlar” düzenlemesinin de terör örgütlerinden mahkûm olanları hangi boyutta etkileyeceği masaya yatırılacak.

Haberin Devamı

ERDOĞAN’A SUNULACAK

Daha sonra, etki analizlerinden çıkarılarak hazırlanacak rapor Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunulacak. Yani, böylelikle taslakta af olarak nitelendirilebilecek herhangi bir infaz düzenlemesi yer almamış olacak. 2020’de çıkarılan ve Temmuz 2023’e kadar uzatılan COVID izninden 31 Temmuz 2023’ten önce suç işlemiş, fakat cezasının infazı henüz kesinleşmemiş ve hapse girmemiş olduğu için yararlanamayan mahkûmlarla ilgili de bir düzenleme bulunuyor. Bu şartları sağlayan mahkûmlar tahliye edilecek.

400 BİNİ AŞKIN TUTUKLU VE HÜKÜMLÜ VAR

Adalet Bakanlığı’nın verilerine göre cezaevlerinde 400 bini aşkın hükümlü ve tutuklu bulunuyor. Devletin bugün itibarıyla cezaevlerine harcadığı para ise yıllık yaklaşık 4 milyar dolar. Yapılan veri analizine göre 2028’de bu şartlar altında gitmesi durumunda 700 bini bulacak cezaevi nüfusunun giderleri 15 milyar doların üzerine çıkacak. 2033 yılı için ise cezaevlerinde 1 milyon kişinin kalması ve yapılacak harcamanın da 27 milyar doları aşması bekleniyor. Bazı cezaevlerinde yüzde 900’e ulaşan doluluk oranları olduğu belirtilirken, kalanların yüzde 60’ının uyuşturucu ve bağlantılı suçlardan hapis yattığı aktarıldı.