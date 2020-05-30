Yargı kapılarını açıyor, maskesiz adliye yasak

Adalet hizmetlerinde koronavirüs tedbirlerine ilişkin 10’uncu koordinasyon toplantısı dün Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığında videokonferansla yapıldı. Bakanlık adalet hizmetleri için kılavuz, Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) eylem planı hazırladı. Toplantı sonrası Bakan Gül kamuoyuna normalleşme sürecine ilişkin özetle şu açıklamaları yaptı:

1 HAZİRAN’DA KAPALI GÖRÜŞ

“Bilim Kurulu’yla da yapılan görüşmeler çerçevesinde, cezaevlerinde 1 Haziran’dan itibaren kapalı görüşler yapılmaya başlanacaktır. Görüş hakkını kullanamayan hükümlü ve tutuklular ilave görüş hakkına sahip olacaklar. Ceza infaz kurumlarına ilişkin aldığımız tüm tedbirleri titiz bir şekilde uygulamaya ve bu tedbirleri sürdürmeye devam edeceğiz.

KAMU DAVASI AÇILACAK

İddianamenin düzenlenmesi, iddianamenin kabulü işlemleri 1 Haziran itibarıyla başlamış olacak, yine pazartesi günü bölge adliye, bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde yargısal faaliyetler başlayacak. 16 Haziran itibarıyla tüm duruşmalar ve durdurulan tüm süreler de başlamış olacak.

ADLİYEYE GİRİŞTE ATEŞ ÖLÇÜLECEK

Adliyelere girişte ateş ölçümü yapılacak, ateşi 38 dereceyi geçenler sağlık kurumuna yönlendirilecek. Adliyelere girecek kişi ve duruşma salonuna alınacak izleyici sayıları sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak belirlenecek.

DURUŞMALAR FARKLI GÜNLERDE

Duruşmaların farklı günlerde veya gün içinde farklı saatlere yayılması, böylece yığılmaların önlenmesi de planlanmış çalışmalar arasındadır.

SOSYAL MESAFEYE UYULACAK

Adliyelerin ve duruşma salonlarının sağlık koşullarına uygun olarak steril hale getirilmesi, sosyal mesafe kuralına uyulması, duruşma öncesi ve sonrasında salonların havalandırılması gibi tedbirler titizlikle uygulanacaktır.

CEZAEVİNDE GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME, DİJİTAL SAYIM

Hükümlü ve tutukluların yakınlarıyla görüntülü görüşmesine ilişkin çalışmada pilot uygulamaya başlanacak. Cezaevlerindeki sayımlarda da dijital imkânlar kullanılacak.

KANUNİ VE TEKNİK ÇALIŞMAYA HIZ VERİLDİ

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) dışında da alternatifler üzerinde duruluyor. Davalarda, icra işlemlerinde ve cezaevlerinde görüntülü, dijital imkânların kullanılmasıyla ilgili de kanuni ve teknik çalışmalara hız verilmiş durumda.”

HSK’DAN NORMALE DÖNÜŞ EYLEM PLANI

HÂKİM VE SAVCI İZİNLERİ 20 TEMMUZ’A KADAR İPTAL



- Tutuklu ve acil işler, dava zamanaşımı yakın olan soruşturma ve kovuşturma dosyaları, yürütmenin durdurulması istemleri ile ivedi sayılacak diğer iş ve işlemler haricindeki adli ve idari yargı ilk derece mahkemelerine ait duruşma ve keşiflerin 16 Haziran’a kadar ertelenmesine dair tedbir aynen uygulanacak.

- Bölge adliye mahkemeleri ve başsavcılıkları ile bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinin, duruşma ve keşif yapılmasını gerektiren dosyalar hariç tüm yargısal faaliyetleri 1 Haziran’dan itibaren başlatılacak.

- Salgın tedbirleri nedeniyle oluşan iş yükünün ortadan kaldırılması amacıyla 20 Temmuz’a kadar hâkim ve Cumhuriyet savcılarının yıllık izin talepleri karşılanmayacak.

- 1 Haziran’dan itibaren yalnızca 60 yaş üstü kronik rahatsızlığı bulunan hâkim ve savcı idari izinli sayılacak.

ADALET ÇALIŞMA KILAVUZU

- Duruşma, Cumhuriyet savcılıklarına müracaat, icra takibi gibi işlerde sosyal mesafe kuralları uygulanacak, en az bir metre aralıklarla zemin işaretlemesi yapılacak.

- Ortak alanlarda bulunan koltuklar azaltılacak.

- Adliye içinde ve otopsi, olay yeri inceleme, keşif ve icra gibi dışarıdaki iş ve işlemlerde hâkim, Cumhuriyet savcıları ve tüm personel için önlük, maske, koruyucu gözlük ve eldiven gibi malzemeler hazır bulundurulacak.

- Adliyelerde merkezi havalandırma sistemleri kullanılmayacak, duruşma salonlarında dış ortam havalandırması yapılacak.

- Mahkeme ve icra işlemlerinde harç masrafı ve diğer ödemeler mümkün olduğunca EFT, havale gibi yöntemlerle yaptırılacak.