Yargı, ihraç edilen Özdağ’ı İYİ Parti’ye iade etti

Mahkeme, kararın kesin olduğunu ve itiraz yolunun kapalı olduğunu vurguladı. İYİ Parti Kurucular Üyesi ve İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında FETÖ ile ilgili iddialarda bulunmasının ardından disiplin kurulu kararı ile 16 Kasım 2020’de parti üyeliğinden ihraç edildi. Özdağ, kararın iptali için Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı. Özdağ, avukatı Uğur Tarhan aracılığıyla yaptığı başvuruda disipline sevkin parti tüzüğünde öngörülen usule ve şekle aykırı biçimde gerçekleştiğini ileri sürdü. İYİ Parti avukatı Mustafa Tolga Öztürk ise “Disiplin Kurulu kararı şekil ve usul açısından yasalara ve tüzüğe uygun şekilde verilmiş olduğundan davanın reddi gerekir” ifadelerini kullandı. Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, ihraç kararını iptal etti.

‘AÇIKLAMALARIMIN ARKASINDAYIM’

İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, “O günden bugüne yapmış olduğum açıklamaların arkasında duruyorum. Hiçbir açıklamamdan dolayı pişman değilim. Hiçbir açıklamamın yanlış olduğunu düşünmüyorum. Bunu bir İYİ Parti milletvekili olarak yapacağım” dedi.

İYİ PARTİ YARGI HIZINI ÖVDÜ

◊ Ümit Özdağ karara ilişkin, “Adalet yerini buldu!” derken, İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, iptale ilişkin gerekçeli kararın bekleneceğini belirtti. Poyraz, Hürriyet’e yaptığı değerlendirmede özetle şunları söyledi: “Türk yargısına teşekkür ediyoruz, bir ayda duruşma yapılıp karar verilmesi, Türk hukuk sistemi için önemli bir gelişme. Sayın hakimi, başsavcıyı, Adalet Bakanını, yargının hızlanmasını sağlayan cumhur ittifakı vekillerini tebrik ediyorum. İYİ Parti mahkeme kararlarına saygılıdır. Gerekçeli kararı göreceğiz. (Yeni bir disiplin süreci olabilir mi) Yetkili kurulların kararıdır ben bir şey söyleyemem ama usulen, Müşterek Disiplin Kurulu yeniden karar verebilir.” (◊ ANKARA)