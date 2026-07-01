Yargı, iftiralara "dur" dedi! Turhan Çömez'e tazminat cezası

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle açtığı manevi tazminat davasında, İstanbul 33. Asliye Hukuk Mahkemesi kararını açıkladı.



Mahkeme, 28. Dönem İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez'in 2025 yılında YouTube'da yayımladığı videoda Bakan Ersoy hakkında dile getirdiği iddialar nedeniyle 50 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.



Dava konusu videoda Çömez; Bodrum Kissebükü bölgesindeki orman arazilerinin Bakan Ersoy'un şirketine tahsis edildiği, bölgede rant oluşturulduğu ve kamu kaynaklarının bu kapsamda kullanıldığı yönünde asılsız iddialarda bulunmuştu.



SÖZCÜ GAZETESİ HAKKINDA DA AYNI YÖNDE KARAR



Aynı iddiaların Sözcü Gazetesi'nde yayımlanması nedeniyle Bakan Ersoy'un açtığı manevi tazminat davasında da İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesi kararını verdi. Mahkeme, gazetenin eser sahibi, yönetim kurulu başkanı ve sorumlu şirketi hakkında 50 bin lira manevi tazminata hükmetti.