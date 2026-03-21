×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Yaren'in yürek yakan ölümü: Arkadaşları, yanlarında getirip cenazede giydiler

Güncelleme Tarihi:

#Kayseri#Yaren Mercan#Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2026 15:20

Kayseri’de kullandığı motosikletin alkollü olduğu belirtilen sürücünün otomobiliyle çarpıştığı kazada hayatını kaybeden tıp fakültesi öğrencisi Yaren Mercan (22), toprağa verildi. Arkadaşları, Mercan’ın cenazesine beyaz önlükleriyle katıldı.

Haberin Devamı

Kaza, önceki gün akşam saatlerinde Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Sayer Caddesi’nde meydana geldi. K.E. yönetimindeki 38 YE 008 plakalı otomobil ile Yaren Mercan yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı.

Yarenin yürek yakan ölümü: Arkadaşları, yanlarında getirip cenazede giydiler

Kazada motosikletin sürücüsü Yaren Mercan, metrelerce savrularak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yarenin yürek yakan ölümü: Arkadaşları, yanlarında getirip cenazede giydiler

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 4’üncü sınıf öğrencisi olan Mercan, tedaviye alındığı hastanede dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Yarenin yürek yakan ölümü: Arkadaşları, yanlarında getirip cenazede giydiler

Güvenlik kamerasına yansıyan kaza sonrası gözaltına alınan otomobil sürücüsü K.E., polis merkezine götürüldü. Otomobil sürücüsünün alkollü olduğu belirtildi.

Yarenin yürek yakan ölümü: Arkadaşları, yanlarında getirip cenazede giydiler

TABUTUNUN ÜZERİNE BEYAZ ÖNLÜK KONULDU

Yaren Mercan’ın cenazesi Kayseri Devlet Hastanesi morgundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Hulusi Akar Camii’ne getirildi. Mercan’ın tabutunun üzerine doktor önlüğü örtüldü.

Yarenin yürek yakan ölümü: Arkadaşları, yanlarında getirip cenazede giydiler

Yaren Mercan’ın üniversiteden arkadaşları da cenazeye beyaz önlükleriyle katıldı. Cenazede Mercan'ın ailesi ve arkadaşları göz yaşı döktü. Yaren Mercan, kılınan namazın ardından şehir mezarlığında toprağa verildi. 

Yarenin yürek yakan ölümü: Arkadaşları, yanlarında getirip cenazede giydiler

Yarenin yürek yakan ölümü: Arkadaşları, yanlarında getirip cenazede giydiler

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kayseri#Yaren Mercan#Trafik Kazası

BAKMADAN GEÇME!