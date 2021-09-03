Yaren’in yavrusuna verici takılmıştı: 5 numara Çad'da

Bursa’nın Uluabat Gölü kıyısında her yıl konaklayan Yaren leyleğin haziranda dünyaya gelen en küçük yavrusuna uydu vericisi takıldı ve ‘5 numara’ olarak adlandırıldı. Yaren leylek ve yavruları ağustos ayı ortalarında ilk göç eden leyleklerden oldu. Türkiye’nin tek uydu vericili leyleği olan ‘5 numara’dan gelen sinyaller, Akdeniz üzerindeyken birden bire kesildi. Bilim insanları ‘5 numara’ için endişelenirken, Ürdün’den sinyal gelmeye başladı. ‘5 numara’ hareket halindeydi ve rotası Afrika kıtasıydı.



SEKİZ ÜLKE GEÇTİ

Ürdün’den ayrıldıktan sonra 10 gün içerisinde Çad’a ulaşan ‘5 numara’, ikinci sinyalini burada verdi. Leyleği adım adım izleyen yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, yolculuğu şöyle anlattı: “Bu yıl Uluabat Gölü’nde Yaren leyleğin en küçük yavrusu olarak doğan 5 numara, bir ay içerisinde 4 bin 500 km uçtu. 8 ülke ve yüzlerce şehri geride bıraktı. Çad’ın Mourtcha bölgesinden bizlere selam verdi.

Bu seneki leyleklerin büyük bir kısmı henüz uçuşa geçmedi. Ancak 5 numara sürüsüyle birlikte öncü grup oldu. Üzerinde güneş enerjisi ile çalışan sinyal verici taşıyor. Annesinden gelen içgüdülerle hareket ediyor. Annesi Yaren de Afrika’ya daha önce gidip geldiği için 5 numara bu yolu izliyor. Çad’dan sonra rota ne olacak henüz bilmiyoruz. Sürüde öncü kuşlar var ve rotayı onlar belirliyor. 5 numaranın hayatta kalıp önümüzdeki yıllarda annesi Yaren gibi ülkemize dönmesini bekliyoruz. Annesi gibi onun da yolunu gözleyeceğiz.”



DÜNYA ONU TANIYOR

‘5 numara’nın annesi Yaren leylek, Bursa’nın Eskikaraağaç köyünde balıkçılık yapan Adem Yılmaz’la kurduğu dostluk sayesinde tüm dünyaca tanınıyor. Bundan 10 yıl önce bir bahar günü Adem Yılmaz sabah erkenden göle açılıyor ve balık tutmaya başlıyor. O sırada kayığına bir leylek konuyor. Bu durum Adem Amca’yı şaşırtıyor çünkü leyleklerin insanlara bu kadar fazla yaklaşması pek bilinen bir durum değil. Adem Amca kendisine hayli yakın duran bu leyleğin karnının aç olduğunu düşünüyor ve onu tuttuğu balıklarla besliyor. Ertesi gün oluyor ve Adem Amca yeniden balığa çıktığında leylek tekrar geliyor. Derken sonraki gün de geliyor, bir sonraki ay da geliyor ve hatta sonraki yıl da geliyor ve Adem Amca’nın kayığına konuyor. Yaren tam 10 yıldır her mart ayında köye göç ettiğinde ilk geldiği yer Adem Amca’nın teknesi oluyor. Adem Amca, her yıl 6 ay boyunca günde 5-10 saatini Yaren ile beraber balık tutarak geçiriyor. Yaren Leylek ile Adem Amca’nın hikâyesini ortaya çıkaran kişi doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş oldu. 5 yılı aşkın süredir iki dostun fotoğraflarını çeken Tüydeş’in paylaştığı hikâye büyük ilgi gördü.

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