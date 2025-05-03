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Yaren’in 2 yavrusu yumurtadan çıktı

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#Bursa#Yaren#Yumurta
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2025 07:00

Bursa’da yaşayan balıkçı Adem Yılmaz (69) ile dostluğu filme konu olan ve ‘Eskikarağaç Leylek Köyü’ne bu yıl 14. kez gelen Yaren leylek ile eşi Nazlı’nın bu yıl 2 yavrusu yumurtadan çıktı, 2 yavru ise yumurtadan çıkmayı bekliyor.

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15 Mart’ta, Eskikaraağaç’a gelen Yaren leylek, her yıl olduğu gibi bu yıl da balıkçı Adem Yılmaz’ın kayığına konup, beklenen görüntüleri verdi.

4 YAVRU BÜYÜTECEĞİZ

Balıkçı Adem Yılmaz’ın gölden tuttuğu balıklarla beslenen Yaren leylek ve eşinin, bu yıl da 4 yumurtası oldu. Eşi ile sırayla kuluçkaya yatan Yaren leyleğin ilk yavrusu 30 Nisan’da ikinci yavrusu ise önceki gün yumurtadan çıktı. Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş o anları sosyal medya hesabından dün yaptığı paylaşımda, “İşte bu sezonun ilk iki yavrusunun en net görüntüleri. Daha yumurtadan çıkmayı bekleyen iki yavrumuz da var. Her şey yolunda giderse bu yıl 4 yavru büyüteceğiz” sözleriyle paylaştı. Karacabey Belediyesi, Yaren Leylek’in yuvasının internet üzerinden 7 gün 24 saat canlı izlenebilmesi amacıyla, ‘www.yarenleylek.com’ sitesini açtı.  

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#Bursa#Yaren#Yumurta

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