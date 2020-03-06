Son dakika haberi: Yardımseverlere İrem dersi! Her şey yalan çıktı, Haluk Levent'ten açıklama

Olay İrem’in kanser hastası olduğuna dair raporları Haluk Levent’e vermeyi sürekli ertelemesi ve Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Hastanesi’nden “Kayıtlarımızda böyle bir hasta yok” cevabı almasıyla ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan İrem, “Yazılanlar doğru. Psikolojik bir süreçten geçiyorum. Haluk abimi üzdüğüm için ondan özür diliyorum. Hem de Ahbaplarımdan...” paylaşımıyla durumu itiraf etti. Ardından da hesabını kapatarak kayıplara karıştı. Levent , İrem’in kendisiyle sosyal medyadan iletişime geçtiğini, ancak aralarında para alışverişi olmadığını belirtti.



'KAÇ KEZ UYARMIŞTIM'



Ailesinin durumu iyi olmadığı için ona doktor randevusu aldıklarını anlatan Levent, raporlarını göndermediği için şüphelendiklerini söyledi. Bazı takipçilerinin İrem’e para gönderdiğini de belirten Levent, “İrem’in yaptığının savunulacak tarafı yok! İsteyen savcılığa gider. Bazıları ‘Abi sen de ilgileniyorsun diye para yolladım’ diyor. Kaç kez yazdım ‘Yapmayın, valilik izni olmayan kimseye para göndermeyin’ diye. Haksız mıyım?” dedi. Levent’in bazı takipçileri ise duruma sert tepki gösterdi.