Yardımlar hesaba yatmaya başladı

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Bülent Arınç’ın ‘seçimlerin ertelenmesine’ yönelik açıklamaları için de “AK Parti’nin görüşü değil” diyen Çelik, özetle şunları söyledi:

DESTEK VERENLERE TEŞEKKÜRLER

“Bundan sonrasında 11 il olarak zikredeceğiz. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Elazığ, depremden etkilenmesi bakımından 11’inci il, afet bölgesi olarak değerlendirilecektir. Depremin geldiği ilk andan itibaren devlet üstün gayret sarf ediyor. Altı vatandaşımızdan birisi depremden doğrudan etkilendi. Enkazdan kurtarılan vatandaşlarımızdan sağ kavuştuğumuz her birisi bizim için sevinç, kaybedilenlerin acısını uzun yıllar yaşayacağız. Maddi manevi destek çabası gösteren herkese şükranlarımızı sunuyoruz.

SİYASİ TARTIŞMALAR: Biz siyasi tartışmaların parçası olmadık, olmayacağız. Bölgeye gidenler, miting yapar gibi yıkım siyaseti yapsalar da bunları not ediyoruz.

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10 BİN LİRA HESAPLARA YATIRILIYOR: 10’ar bin liralık yardım hesaplara yatırılmaya başlandı. Direkt hesaba, hesabı olmayanlara nüfus cüzdanı üzerinden açılarak aktarılıyor. Bunlar artarak devam edecek, hiçbir vatandaşımız yalnız bırakılmayacak.

YALAN HABERLER DE YIKICI: Yalan haberler de yıkıcı etkiler yarattı. Örneğin Hatay’da baraj yıkıldı gibi bir yalan kayıtlara geçti. Kayıtlar yok ediliyor diye infial yaratılmaya çalışılıyor. Bunlarla da mücadele ediyoruz. Hırsızlık ve yağma gibi olayların münferit olduğunu ifade etmek gerekiyor. Hiç kimse kendisi müdahale etmesin, güvenlik güçlerine haber versinler. ‘Sınırlar delik deşik, daha çok Suriyeliler geliyor’ gibi bir yaklaşım çok vahşi.

STK’LARIN GAYRETLERİ TAKDİRE ŞAYAN: Vatandaşımız ‘Ben bu sivil toplum üzerinden yardım edeceğim’ diyorsa buna diyecek bir şeyimiz yok. Önemli olan koordineli bir şekilde yapılmasıdır. Dolayısıyla bu gayretler takdire şayandır, sivil toplum kuruluşları arasında ayrımcılık olmaz.”

SEÇİM TARTIŞMASI

‘BÜLENT ARINÇ’IN KENDİ DÜŞÜNCESİ’

“(Bülent Arınç’ın seçimin ertelenmesine yönelik açıklamaları) Canlarımızı kurtarmaya çalışıyoruz, bize karşı söylenen sözleri not ediyoruz. Kılıçdaroğlu, afet bölgesine her gittiğinde seçimi gündeme getiriyor. Arınç, kendi düşüncesini paylaşmış. Arınç’ın açıklaması partimizin herhangi bir kurumsal görüşünü bağlamamaktadır. AK Parti ile ilgisi yoktur. Kılıçdaroğlu siyasi motivasyon için, altlık için kullanıyor.”

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MALEZYA’DAN KONUK





Beştepe’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile Beştepe’de bir araya geldi.

Görüşmede, konuk başbakan deprem nedeniyle başsağlığı dileklerini iletirken ayrıca iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı bildirildi.(ANKARA)