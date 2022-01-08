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Yardımcı kaynaklar MEB.gov.tr üzerinden yayımlandı! Ocak 2022 yardımcı kaynaklar ve kazanım testleri

#Yardımcı Kaynaklar#Kazanım Testleri
Yardımcı kaynaklar MEB.gov.tr üzerinden yayımlandı Ocak 2022 yardımcı kaynaklar ve kazanım testleri

Millli Eğtiim Bakanlığı tarafından her ay yayımlanan yardımcı kaynaklar ve kazanım testleri, 2022 Ocak serisi ile öğrencilerle buluştu. Her ay öğrenciler için kazanım testleri ve yardımcı kaynaklar yayımlayan MEB, 5,6,7,8.sınıf için Ocak 2022 kazanım testleri sayfasında tüm derslere yer verdi. Öğrenciler, Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü, İngilizce derslerinden yardımcı kaynaklar ve kazanım testleri alanına erişebilecek. İşte, Ocak 2022 yardımcı kaynaklar ve kazanım testleri

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MEB kazanım testleri ve yardımcı kaynakları 2022 Ocak ayı verilerine, kolayca erişim sağlamak mümkün olabilecek. Yardımcı kaynaklar Ocak 2022 ve kazanım testleri verilerine aşağıdaki linkler üzerinden ulaşabilirsiniz.

2022 YARDIMCI KAYNAKLAR VERİLERİ İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKLERE TIKLAYABİLİRSİNİZ

Örnek Sorular Sözel Ocak 2022
Örnek Sorular Sayısal Ocak 2022

KAZANIM TESTLERİ İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKLERE TIKLAYABİLİRSİNİZ

5. SINIF

 

6. SINIF

 

TÜRKÇE

 

MATEMATİK

 

FEN BİLİMLERİ

 

SOSYAL BİLGİLER

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

 

İNGİLİZCE

 

 

 

TÜRKÇE

 

MATEMATİK

 

FEN BİLİMLERİ

 

SOSYAL BİLGİLER

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

 

İNGİLİZCE

 

 

 

 

7. SINIF

 

8. SINIF

 

TÜRKÇE

 

MATEMATİK

 

FEN BİLİMLERİ

 

SOSYAL BİLGİLER

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

 

İNGİLİZCE

 

 

 

TÜRKÇE

 

MATEMATİK

 

FEN BİLİMLERİ

 

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

 

İNGİLİZCE

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