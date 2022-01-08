Yardımcı kaynaklar MEB.gov.tr üzerinden yayımlandı! Ocak 2022 yardımcı kaynaklar ve kazanım testleri

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Millli Eğtiim Bakanlığı tarafından her ay yayımlanan yardımcı kaynaklar ve kazanım testleri, 2022 Ocak serisi ile öğrencilerle buluştu. Her ay öğrenciler için kazanım testleri ve yardımcı kaynaklar yayımlayan MEB, 5,6,7,8.sınıf için Ocak 2022 kazanım testleri sayfasında tüm derslere yer verdi. Öğrenciler, Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü, İngilizce derslerinden yardımcı kaynaklar ve kazanım testleri alanına erişebilecek. İşte, Ocak 2022 yardımcı kaynaklar ve kazanım testleri
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MEB kazanım testleri ve yardımcı kaynakları 2022 Ocak ayı verilerine, kolayca erişim sağlamak mümkün olabilecek. Yardımcı kaynaklar Ocak 2022 ve kazanım testleri verilerine aşağıdaki linkler üzerinden ulaşabilirsiniz.