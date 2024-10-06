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Yardıma koşan akaryakıt istasyonu çalışanı feci şekilde can verdi

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#Kaza#Kocaeli#Trafik Kazası
Yardıma koşan akaryakıt istasyonu çalışanı feci şekilde can verdi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2024 12:51

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kaza yapan sürücüye yardım etmek için olay yerine giden Görkem Öztürk'e başka bir otomobil çarptı. 24 yaşındaki Öztürk'ün feci şekilde can verdiği kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, 30 Eylül'de Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sevindikli mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yağış sebebiyle bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan olmazken, akaryakıt istasyonunda çalışan 24 yaşındaki Görkem Öztürk, yaralı olabileceğini düşünerek yardıma koştu.

Yardıma koşan akaryakıt istasyonu çalışanı feci şekilde can verdi

Aracın yanına gelen Görkem Öztürk'e, kazayı gören ancak yağış sebebiyle duramayan M.A.Ö. yönetimindeki 34 EVY 177 plakalı otomobil çarptı. Öztürk metrelerce havalanırken, otomobil ise defalarca takla attı. Meydana gelen kazada Öztürk feci şekilde can verdi, takla atan otomobil sürücüsü ise hafif şekilde yaralandı.

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Yardıma koşan akaryakıt istasyonu çalışanı feci şekilde can verdi

Kaza anı anbean kameralara yansıdı. Görüntülerde, Öztürk'ün çarpmanın şiddetiyle havaya fırladığı, otomobilin ise defalarca takla attığı anlar yer aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yardıma koşan akaryakıt istasyonu çalışanı feci şekilde can verdi

Yardıma koşan akaryakıt istasyonu çalışanı feci şekilde can verdi


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#Kaza#Kocaeli#Trafik Kazası

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