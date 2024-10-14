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Yardıma gelen polislere bıçakla saldırdı

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#Polis#Bıçaklı Saldırı#KONYA
Yardıma gelen polislere bıçakla saldırdı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2024 07:00

Önceki gün İstanbul Beyoğlu’nda görevli polis memuru arkasından yaklaşan biri tarafından ensesinden bıçaklanmışken bir polise saldırı haberi de dün Konya’dan geldi. Emre K., ailesinin yardım talebi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine bıçakla saldırdı.

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Konya Selçuklu’da 29 yaşındaki oğulları Emre K.’nin sinir krizi geçirdiğini ifade eden aile, dün 11.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp yardım istedi. Adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emre K., bıçakla ekiplere saldırıp polis memuru Mustapa Topuz’u sırtından yaraladı. Bunun üzerine diğer polisler saldırganı vurarak yakaladı. Mustafa Topuz ve Emre K., hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Emre K.’nin ‘uyuşturucu’, ‘yağma’, ‘yaralama’ ve benzeri suçlardan toplam 33 suç kaydının olduğu öğrenildi.

‘7 BIÇAK DARBESİYLE AĞIR YARALANDI’

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya, “Emniyet güçlerimiz gece gündüz demeden alınan her ihbara canları pahasına koşmaktadır. Kahraman güvenlik güçlerimizin her birine aziz milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Polis kardeşime acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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Bu arada Gaziantep’te de aile içi tartışma ihbarı üzerine adrese giden polis ekipleri Seyit Can Budak (31) ve Yunus Emre Avcı (26) ile karşılaştı. Şüphelilerden Seyit Can Budak polis memuruna tabancayı doğrultup ateş açtı. Polis memurları da şüphelilere karşılık verdi. Kısa süreli çatışmanın ardından şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden Seyit Canbudak’ın daha önce ‘hırsızlık’ ve ‘yağma’ suçlarından 33 suç kaydı, Yunus Emre Avcı’nın ise ‘taksirle yaralama’, ‘trafik güvenliğini kasten tehlikeye sokma’, ‘konut dokunulmazlığı ihlali suçlarından 26 suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

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#Polis#Bıçaklı Saldırı#KONYA

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