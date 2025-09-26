×
Yardıma çağırdığı komşusu hırsızlık yaptı

#Hırsızlık#Komşu#Samsun
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2025 16:46

Samsun'un İlkadım ilçesinde N.A.'nın (41) temizlik için yardıma çağırdığı karşı komşusu H.K. (34), evdeki ziynet eşyalarını çaldı.

Gözaltına alınan H.K.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İlkadım ilçesinde N.A.’ya ait evden 200 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındığı ihbarıyla çalışma başlattı.

Çalışmalarda, hırsızlığı yapan kişinin N.A.’nın karşı komşusu H.K. isimli kadın olduğu belirlendi. H.K.’nin olayı, N.A.’nın İzmir’den gelip, buradaki evini temizlemek için kendisini çağırdığında yaptığı öğrenildi. Polis, H.K.’yi yakalayıp gözaltına aldı.

