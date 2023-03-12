Yardım seferberliği devam etmeli

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Yetkililer ikinci el giysilerin gönderilmemesi gerektiğini ifade ederek yardımların buna göre yapılması gerektiğini vurguladı.



‘STANDARTLARI YÜKSELTMEYE ÇALIŞIYORUZ’



Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da deprem bölgesindeki öncelikli ihtiyaçları özetle şöyle sıraladı:

“Burada vatandaşlarımızın seferberlik haline ilk günkü gibi devam etmeleri en büyük talebimizdir. Birinci ihtiyaç, kuru gıda kolisidir. İkinci talep hijyen ve kişisel temizlik ürünleridir. Bunlar önümüzdeki sürecin en temel ihtiyacı olarak değerlendirilmelidir. Kahvaltılık ürün istiyoruz. Çayı, şekeri de tekrar eklemek istiyorum. Mümkün olduğunca geçici barınma merkezlerinin standartlarını yükseltmeye çalışıyoruz. İnsanlarımızın eşofmana, terliğe ve spor ayakkabısına ihtiyacı var. Çamaşır makinelerimiz var ama bazen bir seferlik kullanıyorlar. Burada ihtiyaç biraz daha devam edecek.”