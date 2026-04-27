Yardım molasında zincirleme kaza! 1 ölü 5 yaralı

Ailesiyle birlikte, kayınbiraderinin düğünü için Manisa’ya gitmek için 06 FRZ 429 plakalı otomobiliyle yola çıkan Mehmet Bingöl (53), kazayı görüp yardım etmek amacıyla durdu. Bu sırada hacca gidecek yakınlarını Konya’ya götüren Gökhan Tokdemir (38) yönetimindeki 68 AAY 367 plakalı otomobil, Bingöl’ün aracına çarptı. Kazada, TIR şoförü Ceylan ile otomobil sürücüsü Tokdemir ve yanındaki Abdullah Tokdemir (65), eşi Perihan Tokdemir (65), Gökhan Tokdemir (32), Elif Tokdemir (53) ve Halil İbrahim Tokdemir yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 6 yaralı, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 5 çocuk babası Abdullah Tokdemir doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi.

Kazadan yara almadan kurtulan Mehmet Bingöl, “Kazayı gördüm, frene basıp durdum. Dörtlüleri yaktım, arkamdan gelen araç ise hızlı bir şekilde bize vurup buraya bizi fırlattı” dedi.