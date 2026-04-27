×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Yardım molasında zincirleme kaza! 1 ölü 5 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Aksaray#Kaza#Bingöl
Yardım molasında zincirleme kaza 1 ölü 5 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2026 07:00

AKSARAY’da dün sabah 06.00 sıralarında, Mustafa Ceylan’ın (52) kontrolünü yitirdiği 42 AKK 368 plakalı yem yüklü TIR, refüje devrildi.

Haberin Devamı

Ailesiyle birlikte, kayınbiraderinin düğünü için Manisa’ya gitmek için 06 FRZ 429 plakalı otomobiliyle yola çıkan Mehmet Bingöl (53), kazayı görüp yardım etmek amacıyla durdu. Bu sırada hacca gidecek yakınlarını Konya’ya götüren Gökhan Tokdemir (38) yönetimindeki 68 AAY 367 plakalı otomobil, Bingöl’ün aracına çarptı. Kazada, TIR şoförü Ceylan ile otomobil sürücüsü Tokdemir ve yanındaki Abdullah Tokdemir (65), eşi Perihan Tokdemir (65), Gökhan Tokdemir (32), Elif Tokdemir (53) ve Halil İbrahim Tokdemir yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 6 yaralı, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 5 çocuk babası Abdullah Tokdemir doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi.

Kazadan yara almadan kurtulan Mehmet Bingöl, “Kazayı gördüm, frene basıp durdum. Dörtlüleri yaktım, arkamdan gelen araç ise hızlı bir şekilde bize vurup buraya bizi fırlattı” dedi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aksaray#Kaza#Bingöl

BAKMADAN GEÇME!