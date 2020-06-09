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Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)
Haber Giriş: 09.06.2020 - 14:28,Son Güncelleme:

Yardım ettikleri kadının bileziklerini gasbetmeye kalkıştılar

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Yardım ettikleri kadının bileziklerini gasbetmeye kalkıştılar
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TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde T.Z. (29) ile M.D. (25), gün içerisinde alışverişten dönerken elindeki poşetleri alıp yardım ettikleri M.K.'nin (74) akşam evine gidip, bileziklerini zorla almaya kalkıştı. M.K.'nin çığlık atması üzerine kaçan 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Çerkezköy'de alışverişten dönen, M.K. adlı kadının yanına yaklaşan T.Z. ve M.D., ellerindeki poşetleri taşıyabileceklerini söyledi. Bu kişiler, yardım teklifini kabul eden M.K.'nin poşetlerini evine kadar götürdü. Z.T. ve M.D., akşam saatlerinde M.K.'nin evine giderek zili çaldı. Kapıyı açan M.K.'yi iterek zorla içeri giren iki şüpheli, kadının kolundaki bilezikleri almaya çalıştı. M.K. çığlık atıp yardım isteyince, şüpheliler bilezikleri alamadan kaçtı.

İhbar üzerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin kimliğini tespit edip, düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. T.Z. ile M.D., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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