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Yardım etmek isterken hayatından oldu: Yerden sıçrayan taş kafasına isabet etti

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#Kaza#Gaziantep#Taş
Yardım etmek isterken hayatından oldu: Yerden sıçrayan taş kafasına isabet etti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2025 12:30

Gaziantep'te çamura saplanan tıra yardım etmek isteyen 53 yaşındaki adam, yerden sıçrayan taşın başına isabet etmesi sonucu kaldırıldığı hastanede 34 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

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Kaza, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Nesimi Mahallesi'nde tır parkında meydana geldi. İddiaya göre, çamura saplanan bir tırı kurtarmak için yardıma giden 53 yaşındaki Reşit Yıldırım, tırı kurtarma çalışması esnasında yerden sıçrayan taşın başına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Yıldırım'ı Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yardım etmek isterken hayatından oldu: Yerden sıçrayan taş kafasına isabet etti

34 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Sıçrayan taşın başına çarpması sonucu Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne getirilen ve yoğun bakımda tedavi altına alınan Yıldırım, doktorların tüm müdahalesine rağmen 34 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

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CENAZESİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Reşit Yıldırım'ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu Morgundaki işlemlerin ardından İslahiye'nin Kayabaş köyünde defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Kaza#Gaziantep#Taş

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