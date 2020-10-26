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Yusuf KANTARLI/DHA
Haber Giriş: 26.10.2020 - 10:38 | Son Güncelleme:

Yardım çığlıklarına polis yetişti! 'Her şey ortaya çıkacak...'

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ADANA'da, tartıştığı eşi Murat F., tarafından eve kilitlenen Sibel F., polis tarafından kurtarıldı. 

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde meydana geldi. 20 yıllık evli Murat ve Sibel F. çifti, iddiaya göre kıskançlık nedeniyle tartıştı. Sibel F., dışarıya çıkmasını istemeyen eşi tarafından eve kilitlendi. Kadının yardım çığlıklarını duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi geldi. Murat F.’ye ulaşarak kapıyı açtıran ve gözaltına alan polisler, Sibel F.'yi evden çıkarıp, karakola götürdü.

‘ÇOK BASKI UYGULADI’

Sibel F., yıllardır aynı sorunları yaşadığını belirterek, "Yaptığı her şey ortaya çıkacak. Her türlü şiddete maruz kaldım, şu an bir şeyim yok ama psikolojik yönden çok baskı uyguladı. 20 senedir bu şekilde ben onu çektim, beni mahvetti. Bugün de beni eve kilitledi" dedi.

Yardım çığlıklarına polis yetişti Her şey ortaya çıkacak...


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