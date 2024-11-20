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Millet bahçesinde yürürken neye uğradığını şaşırdı... Yardım çağrısını duyanlar müdahale edemedi: Ne yapacağımızı bilemedik

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#İstanbul#Bataklık#Göl
Millet bahçesinde yürürken neye uğradığını şaşırdı... Yardım çağrısını duyanlar müdahale edemedi: Ne yapacağımızı bilemedik
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2024 15:41

Sancaktepe’de gölde balık tutmak isteyen Berat Can, bataklığa düştü. Bedeninin yarısı bataklığa saplanan Can'ı itfaiye ekipleri kurtardı. Berat Can, “Balık tutmaya geldim, balık olup yakalandık. Karşıya geçiyordum. 2-3 adım attım. Çıkamadım. Yarım saat bekledim. Önce sağ olsun ablalar yardım etti. Fazla bir bataklık yoktu. 2 adım attım battım. Durumum iyi. Bir şeyim yok" dedi.

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Olay, bugün saat 13.00 sıralarında Aydos Millet Bahçesi içerisindeki gölette meydana geldi. Tek başına göle balık tutmaya gelen Berat Can, yürüyerek gölün karşına geçmek isterken bataklığa düştü.

Millet bahçesinde yürürken neye uğradığını şaşırdı... Yardım çağrısını duyanlar müdahale edemedi: Ne yapacağımızı bilemedik

Battığı yerden çıkamayan Can, yürüyüş yapmaya gelenlerden yardım istedi. Çevredekiler yardım edemeyince durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Millet bahçesinde yürürken neye uğradığını şaşırdı... Yardım çağrısını duyanlar müdahale edemedi: Ne yapacağımızı bilemedik

HALAT VE MERDİVENLER KURTARTILDI

İtfaiye ekipleri bataklığa batan Can'ı kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından ekipler Berat Can’ı halat ve merdiven yardımıyla kurtardı. Sağlık durumu iyi olan Can, daha sonra arkadaşlarının olay yerine gelmesiyle Millet Bahçesi’nden ayrıldı.

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Millet bahçesinde yürürken neye uğradığını şaşırdı... Yardım çağrısını duyanlar müdahale edemedi: Ne yapacağımızı bilemedik

‘BALIK TUTMAYA GELDİM, BALIK OLUP YAKALANDIK’

Berat Can, “Balık tutmaya geldim, balık olup yakalandık. Karşıya geçiyordum. 2-3 adım attım. Çıkamadım. Yarım saat bekledim. Önce sağ olsun ablalar yardım etti. Fazla bir bataklık yoktu. 2 adım attım battım. Durumum iyi. Bir şeyim yok" dedi.

Millet bahçesinde yürürken neye uğradığını şaşırdı... Yardım çağrısını duyanlar müdahale edemedi: Ne yapacağımızı bilemedik

‘YARDIM SESLERİ DUYDUK’

Selin Tan, “Arkadaşlarımla yürüyüş yapıyorduk. Yardım sesleri duyduk. Arkadaşı görünce de durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdik. Yarım saat gibi bir süre bataklıkta kaldı. Kendi çabalarımızla kurtarmaya çalıştık ama ne yapacağımızı tam olarak bilemedik. Yanlış bir şey yapmaktan korktuğumuz için ekipleri bekledik. Ekiplerde kısa sürede gelince olay çözüme kavuştu" diye konuştu.

Millet bahçesinde yürürken neye uğradığını şaşırdı... Yardım çağrısını duyanlar müdahale edemedi: Ne yapacağımızı bilemedik

Millet bahçesinde yürürken neye uğradığını şaşırdı... Yardım çağrısını duyanlar müdahale edemedi: Ne yapacağımızı bilemedik

Millet bahçesinde yürürken neye uğradığını şaşırdı... Yardım çağrısını duyanlar müdahale edemedi: Ne yapacağımızı bilemedik

Millet bahçesinde yürürken neye uğradığını şaşırdı... Yardım çağrısını duyanlar müdahale edemedi: Ne yapacağımızı bilemedik

Millet bahçesinde yürürken neye uğradığını şaşırdı... Yardım çağrısını duyanlar müdahale edemedi: Ne yapacağımızı bilemedik

Millet bahçesinde yürürken neye uğradığını şaşırdı... Yardım çağrısını duyanlar müdahale edemedi: Ne yapacağımızı bilemedik

Millet bahçesinde yürürken neye uğradığını şaşırdı... Yardım çağrısını duyanlar müdahale edemedi: Ne yapacağımızı bilemedik


 

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#İstanbul#Bataklık#Göl

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