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Yardım beklerken o anları kayda aldılar: Allah bizim belamızı versin

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#Sakarya#Kaza#Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2025 17:35

Sakarya’nın Karasu ilçesinde TIR’a çarpan otomobil dereye devrildi. Yan yatan otomobilde mahsur kalan sürücü ile yanındaki arkadaşı o anları cep telefonuyla kayda aldı.

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Kaza, dün Karasu ilçesi Karanlıkdere Mahallesi’nde meydana geldi. Cengizhan Gündoğdu’nun kontrolünü yitirdiği 34 UG 3390 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 54 NG 130 plakalı TIR’a çarparak yol kenarındaki dereye yan yattı.

Yardım beklerken o anları kayda aldılar: Allah bizim belamızı versin

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sürücü ve yanındaki arkadaşı Enes Alkaş otomobilden çıkarıldı.

Yardım beklerken o anları kayda aldılar: Allah bizim belamızı versin

Öte yandan, Gündoğdu ve Alkaş otomobilin içinde mahsur kaldığı anları cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde, otomobilin içinde üst üste duran iki arkadaşın diyalogları yer aldı.

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Yardım beklerken o anları kayda aldılar: Allah bizim belamızı versin

Kaydedilen görüntüde iki arkadaşın konuşması şu şekilde kayda geçti:

-Çıkabilir miyiz acaba
Kemerimi çeksem üstündeyim
-Araba döner mi diye korkuyorum. Gerçi dönse daha ne kadar dönecek
Şu kafanı çeker misin
-Nereye çekeyim, üstündeyim
Allah bizim belamızı versin

Yardım beklerken o anları kayda aldılar: Allah bizim belamızı versin

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#Sakarya#Kaza#Trafik Kazası

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