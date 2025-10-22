×
Yardım bahanesiyle istismarda bulunduğu iddia edilen zanlı tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Ankara#Cinsel İstismar#Tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2025 15:39

Ankara'da iki kadına yardım bahanesiyle cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Altındağ'da 2014 yılında kurulan bir dernekte gönüllü yardım çalışmaları yürüten S.K'nın yardıma muhtaç kadınlara yönelik cinsel istismarda bulunduğu iddiası üzerine soruşturma başlattı.

GÖZALTINA ALINDI

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen emniyet ekipleri, mağdurların ifadesi doğrultusunda şüpheli S.K'yı gözaltına aldı.

SULH CEZA HAKİMLİĞİNE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen şüpheli, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

TUTUKLANDI

Şüpheli S.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "cinsel istismar" suçundan tutuklandı.

