Yarbay Tatar’ın eşi: Bu ülkenin Ali'ye bir borcu var

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AMİRALLERE Suikast davası adıyla terör örgütü FETÖ’nün kurduğu kumpastaki suçlamaları onuruna yediremeyerek hayatına son veren Yarbay Ali Tatar, ölümünün 13’üncü yılında mezarı başında anıldı.

ADALET YERİNİ BULMADAN

Anma törenine, kumpas soruşturmasında kendisine karşı suikast planlandığı iddia edilen dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Eşref Uğur Yiğit ve çok sayıda amiral ile Tatar’ın devre arkadaşları ve ailesi katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından acılı eş Nilüfer Tatar, yaptığı konuşmada şöyle dedi: “Onların Ali’ye çok borcu var. Adalet yerini buluncaya kadar bizim hesabımız kapanmayacak, kapatmayacağız. 13 koca yıl oldu, hâlâ davalar yeni görülüyor. Daha yeni açıldı. Emniyet, savcılar 13’üncü yılda daha yeni yargılanacak. Onlar çok büyük cezalar alıp bize hesap verecekler. Bu dava kapanmadı, daha çok uzun sürecek. Çok kitap yazılacak. Ama bu ülkenin Ali’ye borcu var. Bu borç adalet yerini bulmadan da kapanmayacak.”

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HESABINI VERECEKLER

AĞABEY Ahmet Tatar, kardeşinin yaşadığı hukuksuzlukları anlattı, hesap sorulmasını beklediklerini söyledi. Tatar, “Tarih zalime boyun eğmeyen Ali Tatar’ları da yazacak, zalime iltica edenleri de yazacak. Alın hayrını görün” dedi.

ONURUN ADI ALİ TATAR’DI

ALİ Tatar, FETÖ kumpaslarının mağdurlarından sadece biriydi. FETÖ’cü polisler, savcılar, hâkimler tarafından kurulan kumpaslardan “Amirallere suikast” soruşturmasında, 5 Aralık 2009’da tutuklanarak Hasdal Askeri Cezaevi’ne gönderildi. Yapılan itiraz sonucu 16 Aralık’ta tahliye edildi. Savcı Süleyman Pehlivan, tahliye kararına itiraz etti. Hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı. 19 Aralık 2009 sabahı, İstanbul Beylerbeyi’ndeki evinin kapısı polisler tarafından çalındığında yaşadıklarını onuruna yediremedi. 42 yaşındaki Ali Tatar, intihar etti. Geride ise 10 yaşında kızına yazdığı “...Gökçen’im, canım kızım derslerine çok iyi çalış. İyi çalış ve önemli yerlere gel ki benim hesabımı sorabilesin! Hukuksuzluk sürecine hukuk adına saygı gösterilemez. Bu şekilde giderseniz ne yönetecek bir ordu ne yaşayacak bir Cumhuriyet ne de bir ülke bulacaksınız” mektubu kaldı...

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O SAVCI VE HÂKİME CEZA

FETÖ kumpas soruşturmasını yürüten ve Ali Tatar hakkındaki davayı açan dönemin Savcısı Süleyman Pehlivan, 2011 yılında Yargıtay üyesi seçildi. FETÖ’ye yönelik başlatılan soruşturmalar kapsamında ise, “Amirallere suikast” soruşturmasının örgütün bir kumpası olduğu tespit edildi. Pehlivan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ‘FETÖ üyeliği’ suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Yarbay Tatar hakkında tutuklama talebini kabul eden hâkim Metin Özçelik’e ise “FETÖ üyeliğinden” ve “görevi kötüye kullanmaktan” 10 yıl hapis cezası verildi.