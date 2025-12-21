×
Yarbay Ali Tatar’ın eşi: 16 yıldır nefes alamıyoruz

Mert Gökhan Koç
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2025 07:00

‘AMİRALLERE suikast’ iddialarıyla ilgili soruşturma sürecinde intihar eden Yarbay Ali Tatar, 16’ncı ölüm yıldönümünde Karşıyaka Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı.

Anma törenine CHP Milletvekilleri Utku Çakırözer, Murat Bakan, Ali Gökçek ile Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, CHP Milli Savunma Politikalar Kurulu Başkanı emekli Koramiral Atilla Kezek, Tatar’ın ailesi, sevenleri ve silah arkadaşları da katıldı. Anma töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

‘ÖFKEM BİTMEDİ’

Yarbay Tatar’ın eşi Nilüfer Tatar, “16 yıldır değişen bir şey yok. Hepimizi nefessiz bırakan hukuksuzluk devam ediyor. Benim öfkem bitmedi ve bitmiyor. Ali, 16 yıl önce bu hukuksuzluğa dikkat çekmek için hayatına son verdi. Ali’nin bize bıraktığı bir vasiyet var; ‘Bu hukuksuzluğu her platformda anlatın. Anlatın ki ben boşuna ölmüş olmayayım’ dedi” ifadelerini kullandı. Kardeşi Ahmet Tatar ise “16 yıl önce Yarbay Ali Tatar, FETÖ’nün baskı, sindirme ve hukuksuzluk sürecine karşı isyan ateşini kendi bedeniyle ateşledi” dedi.

 

